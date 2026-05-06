Tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trúng vật thể lạ

Ngày 6/5, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) trích dẫn “nguồn tin đã được xác minh" cho biết một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz bất ngờ trúng vật thể lạ không xác định. Tại thời điểm thông tin, tác động của cuộc tấn công đối với môi trường vẫn chưa được xác định.

UKMTO cũng không cho biết thời điểm cụ thể về việc con tàu ​​bị trúng hoả lực và không nêu rõ con tàu đăng ký ở quốc gia nào hay cung cấp thông tin chi tiết về thủy thủ đoàn.

Tàu chở hàng Mayuree Naree trúng đòn tập kích sau vụ tấn công gần eo biển Hormuz ngày 11/3. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Iran chỉ trích "sự thất bại của Mỹ trong việc đạt được mục tiêu của 'Dự án Tự do'", sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng nỗ lực này.

Trong thông báo về việc tạm dừng "Dự án Tự do", ông Trump viện dẫn tiến triển trong cuộc đàm phán ngoại giao là lý do để tạm dừng chương trình này, vốn nhằm mục đích sử dụng tài sản quân sự của Mỹ để giúp dẫn đường cho tàu thương mại trên thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Ngay sau đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lập tức kêu gọi tất cả tàu thuyền chỉ đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp.

"Hành lang do Iran cung cấp là con đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz. Việc chuyển hướng tàu thuyền sang những tuyến đường khác là không an toàn và hải quân sẽ có hành động quyết liệt chống lại bất cứ ai thực hiện bước đi như vậy", tuyên bố của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ.

Trước đó, quân đội Mỹ thông báo về cuộc tấn công vào tàu ở phía Đông Thái Bình Dương khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông báo, không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong cuộc tấn công. Những người thiệt mạng được mô tả là "những tên khủng bố buôn ma túy nam", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Cơ quan tình báo xác nhận con tàu đang di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy", Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho hay.