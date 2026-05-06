Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp

(VTC News) -

Ngày 5/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: "Hành lang do Iran cung cấp là con đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz. Việc chuyển hướng tàu thuyền sang những tuyến đường khác là không an toàn và hải quân sẽ có hành động quyết liệt chống lại bất cứ ai thực hiện bước đi như vậy".

Động thái cứng rắn của Hải quân thuộc IRGC được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định nỗ lực của Washington nhằm hướng dẫn tàu thuyền tránh khu vực "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Hoạt động trên eo biển Hormuz vẫn đang bị ngưng trệ. (Ảnh: Getty)

Cùng thời điểm, kênh truyền hình nhà nước Press TV đưa tin Iran triển khai cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Cụ thể, tất cả tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), trong đó thông báo về những quy định và thủ tục mới liên quan đến việc quá cảnh. Các tàu thuyền được yêu cầu phải xin cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump quyết định tạm thời đình chỉ kế hoạch hộ tống tàu thuyền trên thế giới đi qua eo biển Hormuz, nhưng cho biết việc phong tỏa các cảng của Iran sẽ "vẫn được duy trì đầy đủ" cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng với Tehran.

“Theo yêu cầu của Pakistan và những nước khác cũng như tiến triển đáng kể trong cuộc đàm phán với đại diện Iran, Washington và Tehran nhất trí tạm dừng hoạt động di chuyển tàu trong một thời gian ngắn", ông Trump cho hay.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức cấp cao ca ngợi sáng kiến mới là cần thiết để đảm bảo lưu thông qua tuyến đường biển quốc tế khi xung đột trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Cùng với đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chiến dịch quân sự "Cuồng nộ" chống Iran “đã kết thúc” và một giai đoạn phòng thủ mới bắt đầu nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Ông Rubio cũng cho thấy chính quyền Trump không muốn quay lại xung đột toàn diện.