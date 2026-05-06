Trong bản tin tổng hợp tin tức quốc tế hôm nay sáng 6/5, các diễn biến chính tiếp tục xoay quanh xung đột Trung Đông, an ninh hàng hải và các vụ việc bạo lực nghiêm trọng trên thế giới.

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tấn công Iran

Chiến dịch quân sự “Cuồng nộ” (Epic Fury) chống Iran “đã kết thúc”, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông cho biết một giai đoạn phòng thủ mới đã bắt đầu nhằm bảo vệ eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận tải thương mại qua tuyến đường biển quan trọng này bị gián đoạn.

“Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch”, ông Rubio nói.

Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết sẽ tạm dừng “Dự án Tự do” trong thời gian ngắn để tạo cơ hội đạt thỏa thuận với Iran.

Các cuộc tấn công qua lại giữa các bên khiến hơn 1.550 tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, gây gián đoạn thương mại toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Đức chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

Tàu rà phá thủy lôi Fulda của Đức đã rời căn cứ Kiel-Wik trên Biển Baltic để hướng tới Địa Trung Hải, sẵn sàng hỗ trợ các chiến dịch của NATO nếu được triển khai tới eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát, Tehran bị nghi sử dụng thủy lôi nhằm ngăn cản tàu thương mại, khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo hòa bình, nhưng chỉ sau khi chiến sự kết thúc.

Tuy nhiên, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng cần được quốc hội Đức phê duyệt và phải nằm trong khuôn khổ các tổ chức như Liên Hợp Quốc, NATO hoặc Liên minh châu Âu.

Cập nhật diễn biến quốc tế trên eo biển Hormuz ngày 6/5. (Ảnh: Reuters)

Iran siết kiểm soát tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) yêu cầu tất cả tàu thuyền chỉ đi qua eo biển Hormuz theo hành lang do Tehran cung cấp.

Iran cảnh báo sẽ có hành động mạnh nếu tàu thuyền đi lệch khỏi tuyến này, đồng thời triển khai cơ chế mới yêu cầu các tàu phải xin cấp phép trước khi quá cảnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh kế hoạch hộ tống tàu và tiếp tục gây sức ép lên Iran.

Tàu hàng trúng vật thể lạ tại eo biển Hormuz

Một tàu chở hàng hoạt động tại eo biển Hormuz đã trúng vật thể bay chưa xác định, theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Hiện chưa rõ thời điểm xảy ra vụ việc, quốc tịch con tàu hay tình trạng thủy thủ đoàn. Tác động môi trường cũng chưa được xác định.

Sự cố mới nhất cho thấy tình hình an ninh hàng hải tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh nhiều tàu vẫn mắc kẹt và lưu thông chưa được khôi phục hoàn toàn.

Xả súng tại trường học Brazil, 9 người thương vong

Trong một vụ xả súng tại Brazil trước đây, người dân tập trung tại nơi nghi phạm bị bắt giữ.

Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại trường học ở thành phố Rio Branco, khiến 2 nhân viên nhà trường thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương.

Nghi phạm là một học sinh 13 tuổi, mang súng từ nhà đến trường và nổ súng tại khu vực hành lang.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng. Hiện động cơ gây án chưa được công bố, tình trạng các nạn nhân đang được theo dõi.

Những diễn biến trên cho thấy tình hình diễn biến quốc tế tiếp tục phức tạp, đặc biệt tại eo biển Hormuz, khi căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục tác động mạnh đến thương mại và kinh tế toàn cầu.