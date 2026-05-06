Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh lần đầu chia sẻ về nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử

Tại buổi công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh nói cô không đong đếm những gì mình làm được bằng con số mà theo. Cô học được cách nhìn nhận bản thân và thay đổi suy nghĩ trong việc đối với cộng đồng, xã hội như thế nào, trách nhiệm ra sao.

Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Hoa hậu cũng bày tỏ sự tôn trọng truyền thống của cuộc thi, đồng thời khẳng định không đặt mong muốn cá nhân lên trên nguyên tắc tổ chức.

“Hào quang có thể tắt nhưng con đường của tôi vẫn tiếp tục. Hơn nữa, theo quy định của BTC, 2 năm cuộc thi diễn ra một lần. Do đó, đúng theo quy định, 2026 là năm tiếp theo diễn ra Hoa hậu Việt Nam.

Tôi không thể vì sở thích cá nhân mà ảnh hưởng tới cuộc thi. Do đó, tôi rất mong chờ cô gái tiếp theo đăng quang nhiệm kỳ 2026. Tôi rất vui khi có thêm một hương sắc mới để đại diện vẻ đẹp người phụ nữ Việt và tiếp tục lan tỏa giá trị cộng đồng”, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức ở Hải Phòng

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 có chủ đề “Miền hương sắc”. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức khẳng định, Miền hương sắc không chỉ là tên gọi mà còn là lát cắt tinh tế về vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

Làm rõ tiêu chí lựa chọn người đăng quang, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh 2 yếu tố "hương" và "sắc". Trong đó, "hương" là vẻ đẹp tâm hồn, lòng nhân ái, chiều sâu văn hóa; còn "sắc" là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh sẽ được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Cuộc thi được xây dựng như hành trình trải nghiệm, nơi mỗi thí sinh không chỉ cạnh tranh mà còn trưởng thành.

Trước bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp ngày càng mở rộng tiêu chí, BTC khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với những giá trị cốt lõi, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên - yếu tố tạo nên bản sắc riêng từ năm 1988.

Mỗi mùa giải đều được xây dựng dựa trên một chủ đề mang thông điệp rõ ràng, gắn với nhu cầu xã hội và định hướng phát triển của đất nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một điểm mới đáng chú ý là việc lựa chọn Hải Phòng làm địa điểm tổ chức các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức kỳ vọng thành phố cảng năng động sẽ trở thành không gian để thí sinh thể hiện bản lĩnh qua các hoạt động văn hóa, du lịch và nghệ thuật.

Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Trúc Linh cùng Ban tổ chức công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc thi năm nay vẫn duy trì hệ thống giải thưởng quen thuộc với danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2, lần lượt trị giá 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Bên cạnh các danh hiệu chính gồm hoa hậu và hai á hậu, cuộc thi tiếp tục duy trì hệ thống giải phụ như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật…

Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận hồ sơ trên toàn quốc đến hết ngày 12/6. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6, và vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8.