Làm chủ kỹ thuật châu Âu, bác sĩ viện K nâng cao độ chính xác chẩn đoán ung thư

(VTC News) -

Bệnh nhân T.Đ.T. (88 tuổi) nhập viện K trong tình trạng đau ngực, khó thở, ho nhiều và được chẩn đoán tràn khí màng phổi trái, đã dẫn lưu màng phổi trước đó 3 ngày.

Trong quá trình đánh giá toàn trạng, các bác sĩ phát hiện bất thường tại tuyến tiền liệt qua siêu âm ổ bụng. Hình ảnh cho thấy nhu mô tuyến tiền liệt không đều, xuất hiện nhiều vùng giảm âm dạng khối nghi ngờ tổn thương ác tính. Xét nghiệm máu đo kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) cũng ghi nhận chỉ số tăng cao, phù hợp với nguy cơ ung thư tiến triển.

Theo các bác sĩ, ngoài tình trạng hô hấp chưa ổn định, người bệnh còn có biểu hiện tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó - những triệu chứng gợi ý tổn thương đường tiết niệu dưới liên quan tuyến tiền liệt.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tuyến tiền liệt kích thước khoảng 49x46x37 mm, xuất hiện tổn thương vùng ngoại vi phía sau lệch trái kích thước 9x12 mm, bờ không đều, xâm lấn túi tinh cùng bên.

Các bác sĩ đánh giá tổn thương ở mức PIRADS 5, nhóm nghi ngờ ung thư rất cao. Ngoài ra, hình ảnh còn phát hiện các tổn thương bất thường tại xương chậu hai bên và xương cùng, dấy lên nghi ngờ di căn xương.

Từ kết quả chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp quyết định thực hiện kỹ thuật sinh thiết đích tuyến tiền liệt qua tầng sinh môn - phương pháp hiện đại vừa được Bệnh viện K triển khai sau chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia châu Âu.

Bệnh viện K áp dụng nhiều kỹ thuật cao để nâng cao chẩn đoán.

Khác với sinh thiết qua đường trực tràng truyền thống, kỹ thuật sinh thiết qua tầng sinh môn được đánh giá an toàn hơn do giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, hạn chế sử dụng kháng sinh sau thủ thuật và phù hợp với bệnh nhân cao tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với trường hợp bệnh nhân T.Đ.T. khi đang có vấn đề hô hấp sau tràn khí màng phổi và cần theo dõi sát.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ phối hợp hình ảnh cộng hưởng từ MRI với siêu âm đầu dò trực tràng để xác định chính xác vùng nghi ngờ ác tính, từ đó lấy mẫu mô đúng vị trí tổn thương.

Theo chuyên gia, điểm mấu chốt của sinh thiết đích là lấy đúng, đủ mô bệnh cần khảo sát, kể cả ở các vị trí khó tiếp cận, giúp nâng cao độ chính xác giải phẫu bệnh và rút ngắn thời gian chẩn đoán.

Kết quả mô bệnh học xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến tiền liệt, Gleason 9 điểm, có xâm nhập thần kinh, giai đoạn IV, di căn phổi và xương.

Trước tình trạng bệnh tiến triển, các bác sĩ nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, áp dụng liệu pháp nội tiết nhằm ức chế androgen để kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư.

Sau điều trị, bệnh nhân bước đầu đáp ứng thuốc tốt, tiếp tục được theo dõi chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa để tối ưu chiến lược điều trị tiếp theo.

Theo Bệnh viện K, việc ứng dụng sinh thiết đích tuyến tiền liệt qua tầng sinh môn không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến mà còn cải thiện mức độ an toàn, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi và có nhiều yếu tố nguy cơ. Kỹ thuật này cũng góp phần rút ngắn thời gian chẩn đoán xác định, giúp người bệnh được tiếp cận điều trị kịp thời, hiệu quả hơn.