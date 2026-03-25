Tăng Phúc gây bất ngờ khi nhảy Tango điêu luyện, thú nhận làm bạn diễn 'bầm dập'

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai,Tăng Phúc nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Trên sân khấu, anh có sự biến hóa hình ảnh liên tục, có khi là chàng lãng tử hát tình ca, có lúc lại hoạt ngôn, dí dỏm nhiều mảng miếng gây cười.

Bên cạnh giọng hát ấm áp, Tăng Phúc ngày càng tiến bộ vũ đạo. Tại đêm nhạc Slay 2026 diễn ra tại Đồng Nai, nam ca sĩ gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Bên nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango xuyên suốt.

Tăng Phúc gây bất ngờ với khả năng nhảy tango.

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Phần trình diễn này nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn. Nhiều khán giả bất ngờ khi Tăng Phúc có thể nhảy tango điêu luyện như vũ công chuyên nghiệp dù đang hát live.

Từng xem khiêu vũ là thử thách, Tăng Phúc cho thấy sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện chăm chỉ. Nói về màn biểu diễn này, nam ca sĩ tiết lộ đã đầu tư nhiều hơn về những bước nhảy. Anh cùng vũ công Kim Anh có thời gian tập luyện gấp rút để chuẩn bị, bao gồm các buổi làm quen động tác cơ bản và tập nâng cao cùng biên đạo.

Nam ca sĩ chia sẻ, do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên bạn diễn của anh bị “bầm dập” rất nhiều. Anh dí dỏm cho biết đã dẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần. Trong khi đó, vũ công Kim Anh cho biết dù phải chịu áp lực thể lực và những chấn thương, nhưng cô vẫn đồng hành cùng Tăng Phúc nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và sự đầu tư của nam ca sĩ.

Màn biểu diễn của ca sĩ Tăng Phúc.

Ngoài tiết mục nhảy tango, Tăng Phúc cũng mang đến loạt tiết mục được làm mới về cả âm nhạc lẫn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc như Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây… đều được phối lại với tiết tấu hiện đại, giúp nam ca sĩ thể hiện sự thay đổi rõ nét trong phong cách biểu diễn.

Sau đêm diễn tại miền Nam, Tăng Phúc cùng ê-kíp dự kiến sẽ tiếp tục mang Slay 2026 đến Hà Nội vào ngày 18 và 19/4, với những thay đổi trong dàn dựng và nội dung nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.