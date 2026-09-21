Tăng cường đào tạo lực lượng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

(VTC News) -

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khai giảng lớp tập huấn an toàn bức xạ năm 2026 cho 100 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh.

Chương trình diễn ra đến ngày 25/9, nhằm trang bị kiến thức về bức xạ ion hóa, ghi đo và kiểm soát chiếu xạ, bảo đảm an toàn, an ninh nguồn và thiết bị bức xạ, cùng các quy định pháp luật liên quan. Học viên cũng được thực hành xử lý một số tình huống điển hình, nâng cao kỹ năng chuẩn bị và ứng phó sự cố.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhấn mạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn bức xạ có ý nghĩa thiết thực với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh. Ông yêu cầu học viên nghiêm túc học tập, chủ động trao đổi và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Các đại biểu tham gia tập huấn. (Ảnh: Cục ATBXHN)

Phó Cục trưởng Trần Bích Ngọc đánh giá việc phối hợp tổ chức tập huấn là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Thông qua đào tạo, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, năng lực bảo đảm an toàn bức xạ của lực lượng Cảnh vệ được củng cố, đồng thời góp phần xây dựng ý thức, văn hóa an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng ngày, tại Phú Thọ, Cục ATBXHN phối hợp với đoàn chuyên gia Dự án số 106 tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ ứng phó sự cố CBRN (Hóa học, Sinh học, Phóng xạ và Hạt nhân) tuyến đầu.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập trung tâm hợp tác tiên tiến khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân (Sáng kiến CBRN) do Liên minh châu Âu khởi xướng, đến ngày 25/9.

Nội dung tập trung vào đánh giá rủi ro từ các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; thực hành sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân, tẩy độc, trinh sát, phát hiện, giám sát và định danh tác nhân CBRN. Học viên đồng thời được củng cố kỹ năng quản lý khủng hoảng và phối hợp ứng phó liên ngành.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Toàn nhấn mạnh Dự án số 106 là một dự án đặc biệt quan trọng, đang được triển khai trên phạm vi toàn mạng lưới 8 khu vực của Sáng kiến trong giai đoạn 2025 - 2027.

Khóa đào tạo không chỉ giúp các học viên được trang bị những thông tin lý thuyết nền tảng và đánh giá rủi ro toàn diện về các hiểm họa liên quan đến hóa chất công nghiệp độc hại, các chất hóa học, tác nhân sinh học, chất phóng xạ và hạt nhân.

Khóa học còn đặc biệt chú trọng chuẩn hóa kỹ năng thực hành cho lực lượng ứng phó đầu tiên thông qua các bài tập sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), thực hiện tẩy độc, trinh sát, phát hiện, giám sát và định danh các tác nhân CBRN.

Đồng thời, công tác quản lý khủng hoảng cũng được củng cố nhằm tăng cường khả năng đánh giá rủi ro và phối hợp cứu hộ liên ngành để ứng phó hiệu quả trước các sự cố.