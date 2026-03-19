'Tan chảy' clip con trai Hòa Minzy thăm Đại úy Văn Cương, quấn quýt không rời

Mạng xã hội “tan chảy” trước đoạn clip được chia sẻ trên fanpage của con trai ca sĩ Hòa Minzy. Trong video, bé Bo theo mẹ đến thăm đơn vị của Đại úy Thăng Văn Cương – bạn trai của nữ ca sĩ, tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc.

Cậu bé không giấu được niềm vui khi gặp “bố” Cương. Bé Bo chủ động nắm tay Đại úy, theo chân đi tham quan khắp đơn vị, ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ. Chia sẻ “con rất thích ở đơn vị bố” của bé Bo khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bé Bo - con trai Hoà Minzy quấn quýt Đại uý Văn Cương.

Không chỉ bé Bo, Đại úy Thăng Văn Cương cũng thể hiện rõ sự ấm áp khi gặp hai mẹ con. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến và những cử chỉ gần gũi giữa anh và cậu bé khiến nhiều người "tan chảy".

Cùng với đó, Hòa Minzy xuất hiện giản dị khi được bạn trai dắt tay giới thiệu với đồng nghiệp tại đơn vị. Không khí buổi gặp gỡ ấm cúng, thân thiện.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Những cái nắm tay, cử chỉ thân mật của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Đại uý Văn Cương bế bổng hai mẹ con Hoà Minzy.

Ngày 6/3, Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), hiện công tác trong quân đội.

Cặp đôi có khoảng bốn năm tìm hiểu nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ. Cậu bé đặc biệt thích mỗi khi “bố Cương” về nhà và thường xuyên được bế bồng, chăm sóc. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, Bo đã có thiện cảm với anh.

Ban đầu, bé chỉ gọi Thăng Văn Cương là “bác”, nhưng theo thời gian, sự quan tâm gần gũi giúp cả hai ngày càng thân thiết.

Khi Hòa Minzy nhắc đến kế hoạch kết hôn trong tương lai, dự định có thể vào cuối năm 2027. Nghe vậy, bé Bo lập tức phản ứng: “Hơi lâu đấy”, khiến mẹ không khỏi bật cười. Khi được hỏi nếu mẹ cưới, con sẽ làm gì trong ngày trọng đại, sau một lúc suy nghĩ, cậu bé chọn đứng cạnh “bố Cương” để chờ mẹ tiến vào.

Những chia sẻ hồn nhiên của bé Bo cho thấy sự gắn bó rất tự nhiên giữa cậu bé và bạn trai của mẹ. Dù còn nhỏ, nhưng Bo đã biết quan tâm, yêu thương và mong mẹ có được hạnh phúc trọn vẹn.