Tạm giữ quản trị viên fanpage ‘Cấm xóa bài’ đăng bài tống tiền hơn 100 triệu

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đàm Hải Hoàng tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại di động lập và quản lý 10 tài khoản facebook cá nhân, đồng thời liên kết quản trị 25 fanpage và tham gia quản trị 3 hội nhóm trên mạng xã hội.

Các fanpage do Hoàng quản lý có tên như “Cấm xoá bài”, “Thằng rách việc”, “Admin sợ bị bóc phốt Hải Phòng”, “Truy tìm nợ xấu Hải Phòng”, “Admin tố giác Hải Phòng”...

Các tài khoản, fanpage trên tham gia quản trị 3 hội nhóm, gồm: “Sợ bị bắt xe Hải Phòng”, “Sợ bị bóc phốt Hải Phòng” và “Báo chốt Hải Phòng”.

Hoàng sử dụng các tài khoản, fanpage và hội nhóm này để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận và tăng tương tác. Việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau cũng nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành.

Đến nay, cơ quan công an xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh cho thấy, một số cá nhân đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản người khác theo yêu cầu của đối tượng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những tài khoản, fanpage nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng; liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, số điện thoại 0904.127.567) để phối hợp điều tra.