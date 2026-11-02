Tạm giam nam thanh niên gửi clip 'nóng' tống tiền người yêu cũ

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (SN 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M. (SN 2006, trú tại Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan công an.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Bị can còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan công an; tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.