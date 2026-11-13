Khởi tố, bắt giam kẻ hiếp dâm trẻ em ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đ.N. (64 tuổi, trú ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Đ.N. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 5/2025, tại khu vực Bàu Điền (ấp 4, xã Phú Lý), Đ.N. phát hiện cháu Q.A. Đ.T. (tên nạn nhân đã thay đổi, sinh năm 2009) đang chăn bò một mình.

Tại đây, Đ.N. dùng vũ lực ép buộc cháu T. quan hệ tình dục trái ý muốn. Nạn nhân mang thai và sinh con.

Cơ quan CSĐT nhận định, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em, để lại những tổn thương nặng nề về thể chất, tinh thần đối với nạn nhân. Đáng lên án hơn, hành vi phạm tội đã đẩy một trẻ vị thành niên vào hoàn cảnh phải gánh chịu hậu quả đau lòng khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự, hành vi hiếp dâm dẫn đến việc nạn nhân mang thai thuộc tình tiết định khung tăng nặng, có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, quản lý thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động của con em, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi vị thành niên. Phụ huynh cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh hành vi xâm hại tình dục và hướng dẫn các em tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý và bảo vệ nạn nhân.