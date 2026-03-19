Tạm dừng khai thác mỏ sau vụ nổ mìn khiến đá bay thủng mái nhà dân

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa ra quyết định tạm dừng việc nổ mìn khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần 207 sau vụ nổ mìn khiến đá bay thủng mái nhà dân.

Theo báo cáo của UBND xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), lúc 11h15, ngày 18/3, trong quá trình nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Lèn Cụt Tai (ở thôn Tiên Phong), Công ty cổ phần 207 thực hiện hoạt động nổ mìn khai thác đá. Trong quá trình nổ mìn, đá văng ra ngoài phạm vi an toàn ảnh hưởng đến khu dân cư và khu vực lăng mộ của người dân sống xung quanh mỏ.

Công trường khai thác đá của Công ty cổ phần 207

Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và đời sống, sinh hoạt của người dân tại thôn Tiên Phong, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty cổ phần 207 dừng toàn bộ các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Lèn Vụng (xã Tuyên Hóa) và Lèn Cụt Tai (xã Nam Ba Đồn).

Ngoài ra, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thiệt hại và khắc phục, hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân. Kiểm tra, báo cáo về Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan, UBND xã chi tiết, cụ thể về quy trình khai thác, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân và thiệt hại của người dân trước ngày 21/3.

Hoạt động nổ mìn khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần 207 làm đá văng vào nhà dân

Trước đó, lãnh đạo xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, một mỏ đá trên địa bàn khi nổ mìn khai thác đá khiến đá bay vào khu dân cư, gây thủng nhiều mái nhà và ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn đã chỉ đạo Công an xã, phòng Kinh tế và trưởng thôn Tiên Phong đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, phát hiện 5 ngôi nhà bị đá văng làm vỡ mái ngói, hàng chục ngôi nhà khác có đá rơi vương vãi khắp sân và vườn.

Vụ việc khiến người dân bức xúc và lo lắng. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong khai thác đá của công ty.

Được biết, mỏ đá của Công ty cổ phần 207 được cấp phép khai thác từ năm 2011, diện tích 4,9ha, với thời hạn khai thác 30 năm.