(VTC News) -

Bộ Tài chính Ấn Độ mới đây ban hành quy định mới, yêu cầu các bộ, ngành và cơ quan thuộc chính phủ trung ương ưu tiên sử dụng ô tô điện (EV) làm xe công vụ, thay cho phương tiện chạy xăng, dầu diesel hoặc hybrid.

Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy điện khí hoá giao thông.

Chính sách mới có hiệu lực ngay từ ngày 10/11/2026. Theo đó, các cơ quan nhà nước Ấn Độ về nguyên tắc phải lựa chọn ô tô điện khi mua xe mới để thay thế những phương tiện sử dụng động cơ đốt trong đã cũ hoặc đến hạn thanh lý.

Quy định cũng nâng mức giá trần mua sắm ô tô điện lên 2 triệu rupee (khoảng 590 triệu đồng), gấp đôi giới hạn trước đây. Trong khi đó, mức giá trần đối với xe sử dụng động cơ truyền thống là 1 triệu rupee (khoảng 295 triệu đồng).

Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết việc điều chỉnh được đưa ra sau khi xem xét giá xe trên thị trường và tổng chi phí trong suốt vòng đời sử dụng.

Chính sách nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện tại các cơ quan chính phủ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn ô tô chạy xăng, dầu diesel hay hybrid trong khu vực công.

Các bộ, ngành vẫn có thể đề xuất mua những loại phương tiện này nếu chứng minh được ô tô điện không đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế. Hồ sơ sau đó phải được gửi tới Vụ Chi tiêu để xem xét và phê duyệt riêng cho từng trường hợp.

Quy trình tương tự cũng áp dụng với hoạt động thuê xe. Những cơ quan muốn thuê ô tô sử dụng động cơ truyền thống thay vì xe điện phải có lý do phù hợp và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bộ Tài chính Ấn Độ đồng thời khẳng định quy định ban hành ngày 1/9/2022 về việc thuê ô tô điện tại các bộ, ngành và cơ quan chính phủ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Những quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn sử dụng, mua sắm và thuê xe công vụ không thay đổi. Hoạt động mua sắm phương tiện tiếp tục tuân thủ Quy tắc Tài chính chung năm 2017 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.