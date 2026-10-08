SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

Tháng 10/2026 đang ghi nhận một trong những giai đoạn cạnh tranh giá quyết liệt của nhóm SUV cỡ C. Không chỉ các mẫu xe đã có mặt lâu năm như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage, những cái tên mới hơn cũng nhanh chóng xác nhận tham gia cuộc đua bằng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt hoặc quà tặng.

Tuy nhiên, mức ưu đãi giữa các mẫu xe có sự khác biệt đáng kể. Một số mẫu xe VIN 2026 được giảm trực tiếp hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ, trong khi đó những mẫu Vin từ 2024-2025 còn tồn kho từ đại lý được giảm tới vài trăm triệu đồng. Đáng lưu ý, mức giá sau khuyến mại của một số mẫu chỉ tương đương với SUV cỡ B, thậm chí còn xuống ngang nhóm xe cỡ A.

Mazda CX-5 VIN 2026 giảm giá còn từ 638 triệu đồng

Mazda CX-5 tiếp tục là một trong những mẫu xe tạo sức ép lớn nhất lên mặt bằng giá SUV cỡ C từ năm ngoái tới nay

Tại một đại lý Mazda ở Hà Nội trong tháng 10/2026, CX-5 bản 2.0 Deluxe với giá 638 triệu đồng, thấp hơn 61 triệu đồng so với mức niêm yết 699 triệu đồng. Các phiên bản còn lại cũng được giảm khoảng 70-80 triệu đồng, tùy cấu hình. Tuy nhiên, mức ưu đãi này không được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc; tại nhiều đại lý miền Bắc, giá thực tế của CX-5 vẫn phổ biến quanh khoảng 659-666 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ C - Mazda CX-5 tiếp tục gây chú ý khi giá ngày càng giảm.

Một số đại lý ở khu vực phía Nam còn áp mức giảm lên tới khoảng 107 triệu đồng, tuy nhiên những chính sách này chủ yếu dành cho xe VIN 2025 còn tồn kho, do đó số lượng và màu sắc xe phụ thuộc từng đại lý.

Danh mục CX-5 hiện hành được Mazda Việt Nam đăng trên trang thông tin của hãng chỉ tập trung vào các phiên bản dùng động cơ SkyActiv-G 2.0L, hai cấu hình động cơ 2.5L trước đây không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. CX-5 2.0L có công suất khoảng 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

Ngay ở bản Deluxe, xe đã được trang bị đèn LED, mâm 19 inch, màn hình giải trí 8 inch, ghế lái chỉnh điện và điều hòa tự động hai vùng. Những phiên bản cao hơn bổ sung camera 360 độ, màn hình HUD, cửa sổ trời cùng các công nghệ hỗ trợ người lái.

Với giá bán thực tế hiện chỉ còn từ 638 triệu đồng, CX-5 đang tạo ra khoảng giao thoa đáng kể với nhóm SUV cỡ B, đặc biệt là các phiên bản cao cấp.

Ford Territory Trend quy đổi ưu đãi còn khoảng 665 triệu đồng

Như một “cặp đôi oan gia” Ford Territory hiện cũng giảm giá để tăng sức ép lên CX-5 khi bản tiêu chuẩn được hỗ trợ mạnh trong tháng 10/2026.

Phiên bản Territory Trend có giá niêm yết 739 triệu đồng, được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt khoảng 74 triệu đồng. Sau khi áp dụng chính sách ưu đãi thì giá trị tương đương còn khoảng 665 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng so với mức chào bán của CX-5 Deluxe.

Chương trình ưu đãi này hiện không áp dụng giống nhau trên toàn phiên bản. Titanium và Titanium X hiện được giảm khoảng 60 triệu đồng, trong khi Platinum giá 916 triệu đồng không thuộc nhóm áp dụng mức khuyến mại này.

Territory đang bán tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L tăng áp, công suất khoảng 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Đáng chú ý, các bản cao được trang bị màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, ghế trước thông gió và loạt tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động khẩn cấp.

Hyundai Tucson ưu đãi tới 85 triệu đồng

Hyundai Tucson tiếp tục được áp dụng chương trình hỗ trợ với tổng giá trị ưu đãi được công bố ở mức 85 triệu đồng, tùy phiên bản và điều kiện chương trình.

Giá niêm yết của Tucson 2.0 bản Xăng Tiêu chuẩn hiện có giá 769 triệu đồng, 2.0 Xăng Đặc biệt giá 859 triệu đồng, 1.6 Turbo HTRAC giá 979 triệu đồng, 2.0 Dầu Đặc biệt giá 989 triệu đồng và Tucson N Line giá 989 triệu đồng.

Hyundai Tucson sở hữu kích thước tổng thể khoảng 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm 181 mm. Dải động cơ gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên, máy xăng tăng áp 1.6L và động cơ diesel 2.0L.

Động cơ xăng SmartStream 2.0L cho công suất khoảng 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản cao có ghế chỉnh điện và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh cùng gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense. Màn hình giải trí và điều khiển trung gian kích thước lớn lên đến 12.3 inch, kết hợp màn hình đa thông tin sau vô-lăng.

Mitsubishi Destinator hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ

Khác với một số mẫu xe giảm sâu để xử lý hàng tồn, chương trình ưu của Mitsubishi Destinator áp dụng cho xe sản xuất năm 2026.

Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, Destinator Premium có giá niêm yết 780 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 78 triệu đồng. Như vậy, nếu quy đổi toàn bộ khoản hỗ trợ vào chi phí mua xe, giá trị tương đương còn khoảng 702 triệu đồng.

Một số đại lý còn áp dụng thêm ưu đãi khoảng 15-20 triệu đồng, nhờ vậy tổng chi phí thực tế của Destinator đã được đưa xuống dưới 700 triệu đồng. Tuy nhiên, phần giảm thêm này là chính sách riêng của từng đại lý, không phải mức ưu đãi áp dụng đồng loạt trên toàn quốc của hãng.

Phiên bản Destinator Ultimate có giá niêm yết 855 triệu, được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt khoảng 43 triệu, cộng thêm phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 25 triệu đã đưa tổng giá trị quyền lợi công bố lên tầm 68 triệu đồng.

Destinator tạo khác biệt khi sở hữu cấu hình 7 chỗ, trong khi phần lớn đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vùng giá này là xe 5 chỗ.

Cả Premium và Ultimate đều dùng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, đi cùng hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản Ultimate có màn hình trung tâm 12,3 inch, âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện cùng hệ thống hỗ trợ lái Mitsubishi Motors Safety Sensing.

Subaru Forester vẫn được áp giảm 360 triệu đồng từ nhiều tháng nay

Nếu xét mức giảm tiền mặt sâu từ hãng thì Subaru Forester là một trong những trường hợp nổi bật nhất.

Theo chương trình bán hàng chính thức của Subaru Việt Nam tháng 10/2026, Forester 2.0i-S EyeSight VIN 2024 có giá bán lẻ 1,199 tỷ đồng và hiện vẫn đang được hãng áp dụng chính sách giảm giá tiền mặt lên tới 360 triệu đồng. Giá bán thực tế của mẫu xe hiện xuống còn 839 triệu đồng. Ngoài ra khách hàng mua xe còn được tặng thêm bộ phụ kiện tùy điều kiện chương trình.

Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những mẫu Forester thế hệ trước, VIN 2024. Forester thế hệ mới VIN 2026 sử dụng động cơ Boxer 2.5L, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hiện có hai phiên bản 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng và 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng.

Forester 2.0i-S EyeSight VIN 2024 trong chương trình giảm giá sử dụng động cơ Boxer 2.0L, công suất khoảng 156 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm, hộp số CVT Lineartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

MG HS Vin 2024 có giá bán dưới 500 triệu đồng

Một số đại lý đang chào bán MG HS với giá khoảng 499 triệu đồng, thấp hơn tầm 250 triệu đồng so với mức giá 749 triệu đồng trước đó. Đặc biệt, có đại lý tại Hà Nội đã hạ giá thành một phiên bản tiêu chuẩn xuống khoảng 485 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá gây chú ý này chủ yếu áp dụng cho xe VIN 2024, đã được nằm tại hệ thống phân phối trong thời gian tương đối dài. Số lượng xe, màu sắc và điều kiện mua thực tế vì thế phụ thuộc từng đại lý, không còn nhiều sự lựa chọn.

MG HS sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có màn hình trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện và camera 360 độ tùy phiên bản.

Bản cao được trang bị gói MG Pilot với ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh tự động khẩn cấp.

Giá SUV cỡ C đang tiến sát SUV phân khúc B

Điểm đáng chú ý nhất của cuộc đua giảm giá lần này không chỉ nằm ở con số mà ở việc ranh giới giá giữa SUV cỡ B và cỡ C đang bị thu hẹp nhanh.

Mazda CX-5 Deluxe hiện được một số đại lý chào khoảng 659 triệu đồng; Ford Territory Trend nếu quy đổi toàn bộ hỗ trợ lệ phí trước bạ cũng đưa giá bán xuống còn khoảng 665 triệu đồng; Destinator Premium có tổng chi phí hiệu dụng xuống gần 700 triệu đồng, còn MG HS VIN 2024 có trường hợp được chào dưới 500 triệu đồng.

Trong khi đó, cuộc đua giá diễn ra đúng thời điểm Mazda CX-5 vẫn giữ vị trí cao về doanh số. Sau 8 tháng năm 2026, CX-5 đạt 10.444 xe, Ford Territory đạt 7.734 xe; Mitsubishi Motors Việt Nam công bố Destinator đạt 6.588 xe, trong đó có 674 xe được bán ra trong tháng 8/2026, qua đó cho thấy áp lực cạnh tranh không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở việc giành thị phần trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, người mua cần so sánh kỹ phía sau những bức màn “giảm hàng trăm triệu đồng” thì thường là những mẫu Vin 2024 đời cũ. Một mẫu xe giảm 300-360 triệu đồng nhưng là VIN 2024 không thể được hiểu giống với một mẫu VIN 2026 đang được hãng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ.