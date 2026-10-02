Range Rover Sport Electric: SUV điện công suất 542 mã lực, chạy 609 km/lần sạc

(VTC News) -

Range Rover Sport từ lâu đã khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng yêu thích sự sang trọng và tiện nghi trong một chiếc SUV, mà không cần phải chi trả cho một chiếc Range Rover cỡ lớn. Giờ đây, mẫu SUV này đã chính thức ra mắt phiên bản thuần điện, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe mới mẻ và thân thiện với môi trường.

Phiên bản điện của Range Rover Sport (RRS EV) được trang bị bộ pin 118,5 kWh, cho phép xe hoạt động với phạm vi lên tới 378 dặm (609 km) theo tiêu chuẩn WLTP khi sạc đầy. Mặc dù phạm vi này chỉ nhỉnh hơn một chút so với phiên bản tiêu chuẩn (373 dặm - khoảng 600 km), nhưng RRS EV vẫn giữ được lợi thế về kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn, giúp tăng cường khả năng vận hành.

Trong cuộc đua SUV điện, RRS EV cạnh tranh với Lucid Gravity, một mẫu SUV điện của Mỹ với phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới 450 dặm (khoảng 724 km) nhờ vào bộ pin 123 kWh. Gravity cũng nổi bật với khả năng sạc nhanh, cho phép bổ sung thêm 200 dặm (khoảng 480 km) chỉ với 11 phút sạc.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc chế tạo xe địa hình, Land Rover tự tin rằng RRS EV sẽ vượt trội hơn hầu hết các đối thủ, đặc biệt khi người lái quyết định khám phá những địa hình khó khăn. Mẫu SUV điện này có thể sạc với công suất lên tới 350 kilowatt, cho phép sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 22 phút với bộ sạc nhanh DC. Khi sử dụng nguồn điện AC, RRS EV có thể nhận công suất lên tới 22 kW, mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Dựa trên cùng kiến trúc MLA như Range Rover Electric, RRS EV có chiều dài cơ sở 118 inch (2.997 mm) và tổng chiều dài 194,7 inch (4.946 mm), ngắn hơn 4,2 inch so với phiên bản lớn hơn. Hệ thống vận hành của RRS EV gồm hai động cơ điện, mỗi động cơ có công suất 349 mã lực, kết hợp lại tạo ra tổng công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 627 pound-feet. Điều này giúp chiếc SUV mới tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,3 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với phiên bản Range Rover tiêu chuẩn.

Mặc dù RRS EV sở hữu hệ thống truyền động điện êm ái, nhưng thiết kế bên ngoài và bên trong vẫn giữ nguyên phong cách của phiên bản chạy xăng, điều này có thể được xem là một điểm cộng cho những tín đồ của thương hiệu. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế truyền thống tạo nên một sản phẩm độc đáo, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, một tin không vui cho thị trường Mỹ: Range Rover Sport Electric sẽ không được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2027. Mẫu xe này có thể sẽ xuất hiện tại Mỹ vào năm 2028, cùng với các phiên bản động cơ 6 xi-lanh 3.0 lít, hybrid cắm điện hoặc động cơ V8 4.4 lít.

Giá bán của RRS EV vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ hợp lý hơn so với chiếc Range Rover Electric hiện có giá 140.450 USD (khoảng 3,65 tỷ đồng), mở ra cơ hội cho nhiều khách hàng hơn trong việc sở hữu một chiếc SUV điện sang trọng.