(VTC News) -

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là nhà bán lẻ đầu tiên 4 năm liên tiếp giữ vững vị trí Top 1 ngành Bán lẻ /Bán sỉ/Thương mại. Kết quả này được tổng hợp dựa trên đánh giá của hơn 70.000 người đi làm và sinh viên trên toàn quốc, qua đó phản ánh rõ nét sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng AEON Việt Nam trên thị trường lao động.

AEON Việt Nam chính thức vươn lên Top 8 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - Khối Doanh nghiệp lớn, tăng 2 bậc so với năm 2025.

Tại lễ trao giải năm nay, bên cạnh việc thăng 2 hạng, góp mặt trong Top 8 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - Khối Doanh nghiệp lớn ở tất cả các ngành nghề và dẫn đầu năm thứ 4 liên tiếp trong ngành Bán lẻ/Bán sỉ/Thương mại, AEON Việt Nam còn vào Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026.

Các chỉ số đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng cho thấy tỷ lệ nhân sự ngành cân nhắc ứng tuyển và xem AEON Việt Nam là nơi làm việc lý tưởng cao gấp hơn 4 lần so với trung bình ngành.

Người đi làm đánh giá cao doanh nghiệp với cơ hội làm việc và học hỏi với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, minh bạch, trong khi sinh viên ghi nhận AEON Việt Nam là doanh nghiệp đa quốc gia có chính sách hỗ trợ học tập tốt.

AEON Việt Nam đồng thời vào Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng Nhân sự AEON Việt Nam - chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực và đóng góp của khoảng 10.000 Người AEON trên toàn quốc. Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể đội ngũ đã cùng tạo nên thành quả ý nghĩa này.

Với AEON Việt Nam, đây không phải đích đến, mà là minh chứng cho cam kết kiên định: đầu tư dài hạn vào phát triển con người, hướng đến xây dựng môi trường làm việc bền vững và hạnh phúc”.

Phát triển sự nghiệp bền vững: Lộ trình rõ ràng, đào tạo và phát triển xuyên suốt

Theo kết quả khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, người đi làm đánh giá cao AEON Việt Nam ở cơ hội làm việc và học hỏi trong tập đoàn đa quốc gia cùng “lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và minh bạch”. Đây cũng là những giá trị được AEON Việt Nam chú trọng thông qua việc xây dựng hệ thống phát triển nhân sự có định hướng và xuyên suốt.

Với AEON Việt Nam, việc phát triển con người không chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng mà là xây dựng nền tảng để mỗi nhân viên phát triển sự nghiệp một cách bền vững, thông qua mô hình phát triển “kiềng ba chân” và chính sách đào tạo thúc đẩy văn hóa học tập, với ba trụ cột: Đối tác nhân sự (HRBP), Bộ phận Phát triển kỹ năng, Học viện AEON (AEON Academy).

Được nâng đỡ bởi nền tảng vững chắc từ Tập đoàn AEON Nhật Bản, ba trụ cột này giúp AEON Việt Nam vừa kế thừa tinh hoa quốc tế, vừa linh hoạt phát triển theo thị trường địa phương.

Về chính sách đào tạo, AEON Việt Nam xác định “đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất” dành cho toàn thể nhân viên. Hệ thống đào tạo được thiết kế theo từng cấp bậc, từ các khóa học mũi nhọn của ngành bán lẻ đến các chương trình đào tạo có chứng nhận quốc.

Ngoài ra, AEON VIệt Nam còn áp dụng chính sách tài trợ 50% học phí các khóa đào tạo bên ngoài, bao gồm MBA, tiếng Nhật, tiếng Anh và các khóa phát triển kĩ năng chuyên môn, quản lý... Trên nền tảng đó, nhân sự dù bắt đầu từ vị trí nào cũng có lộ trình đào tạo rõ ràng để phát triển & xây dựng sự nghiệp bền vững tại AEON Việt Nam.

Văn hóa làm việc bền vững: Đề cao sự tin cậy, trao quyền và lắng nghe

Song song với cơ hội phát triển năng lực, khảo sát năm 2026 ghi nhận người đi làm đánh giá cao tính chuyên nghiệp của AEON Việt Nam, trong khi sinh viên ấn tượng với “môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, trao đổi minh bạch và rõ ràng”.

Nền tảng tạo nên văn hoá làm việc bền vững chính là văn hoá khai vấn (coaching culture), khi người lãnh đạo biết khai mở năng lực của nhân viên. Văn hóa khai vấn còn góp phần thúc đẩy tinh thần trao quyền, mỗi cá nhân được chủ động trong công việc phù hợp với thế hệ trẻ, những người coi trọng cơ hội được trao quyền, để khai phóng và phát huy tối đa tiềm năng.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam luôn coi trọng sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Hàng tháng, nhân sự được cập nhật và làm rõ các chính sách hoặc chiến lược mới trực tiếp từ Ban giám đốc, mang đến sự minh bạch trong thông tin để mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng và đồng hành cùng quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khảo sát nội bộ nhằm bảo đảm mọi nhân sự đều được lắng nghe và chia sẻ quan điểm riêng.

Việc đồng thời được người đi làm và sinh viên ghi nhận cho thấy sức hấp dẫn của AEON Việt Nam không chỉ đến từ quy mô và uy tín của doanh nghiệp, mà còn từ những giá trị mà Công ty hướng tới trong hành trình phát triển con người.

Với định hướng đầu tư dài hạn vào đào tạo, phát triển năng lực và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, AEON Việt Nam tiếp tục nỗ lực tạo dựng một nơi làm việc nơi mỗi nhân viên được phát huy thế mạnh, chủ động phát triển sự nghiệp và cùng đóng góp vào sự phát triển chung.