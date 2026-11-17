(VTC News) -

Ứng dụng đọc sách nhập vai mang tên Ánh Đèn (Lamplit) đang có sức hút lớn trên mạng xã hội nhờ kết nối nhiều người có chung sở thích bằng những chiếc đèn nhỏ trên bản đồ. Thay vì chỉ mở ứng dụng để tìm sách hay đọc nội dung, người dùng hóa thân thành nhân vật trong một thư viện online, tham gia thảo luận về những cuốn sách yêu thích và tìm kiếm bạn mới ở khắp nơi.

Giao diện ứng dụng được thiết kế như một không gian thư viện trực tuyến. Tại đây, người dùng có thể giới thiệu sách mình đang đọc, tham gia các cuộc trò chuyện, trao đổi cảm nhận và thảo luận về nội dung tác phẩm cùng những thành viên khác. Người đọc sách giấy có thể quay lại chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn sách đó, đọc bình luận của người khác hoặc tham gia những cuộc trò chuyện xoay quanh các tác giả, nhân vật và câu chuyện.

Hoạt động nhập vai đi thư viện cuốn hút người trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Một tính năng khác khiến nhiều người thích thú là thắp đèn trên bản đồ. Khi đăng ký tài khoản, người dùng lựa chọn tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống. Sau đó, một ngọn đèn sẽ được thắp lên tại vị trí tương ứng trên bản đồ. Những người sử dụng ứng dụng ở cùng khu vực có thể nhìn thấy ánh đèn của nhau.

Trên bản đồ, mỗi ngọn đèn đại diện cho một người đang sử dụng ứng dụng. Khi số lượng thành viên tăng lên, nhiều khu vực dần xuất hiện những cụm ánh sáng, từ các thành phố lớn đến những tỉnh thành. Người dùng có thể quan sát những ngọn đèn xung quanh, tìm người cùng địa phương hoặc mở rộng kết nối với những người ở cách mình hàng trăm, hàng nghìn km.

Trong phần giới thiệu, nhóm sáng lập ứng dụng cho biết: “Ý tưởng đến từ những lần mình gấp sách lại mà vẫn nghĩ mãi về một nhân vật, hoặc đọc được một đoạn hay đến mức muốn nhắn ngay cho bạn: ‘Cậu đọc tới đây chưa? Cậu nghĩ sao?’ Mình muốn Ánh Đèn là nơi để bắt đầu những cuộc trò chuyện như vậy, kể cả khi mỗi người đọc theo nhịp riêng”.

Mới chỉ hoạt động, tuy nhiên Ánh Đèn thu hút hơn 23.000 người cùng đọc sách. Nhiều bạn trẻ đánh giá đây là hoạt động hữu ích, tận dụng tốt công nghệ để có thêm kết nối và kiến thức.

Hoạt động thắp nến đọc sách giúp những bạn trẻ yêu sách kết nối với nhau. (Ảnh chụp màn hình)

“Ngọn đèn số 371 Đồng Nai xin chào! Mình thấy đây là một cách tận dụng công nghệ rất hay. Thay vì chỉ lướt mạng xã hội xem những nội dung vô thưởng vô phạt, mọi người có thêm một không gian để đọc sách”; “Trước đây muốn tìm bạn đọc sách chung khá khó, nhất là khi xung quanh không có nhiều người cùng sở thích. Ứng dụng này giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể gặp gỡ, trò chuyện với những người ở khắp nơi”; “Mỗi ngọn đèn là một người đang đọc sách, đang muốn kết nối”...

Nhã Phương chia sẻ: “Thời đại này ai cũng có điện thoại, có thể dành hàng giờ lướt mạng nhưng lại khó tìm được thời gian đọc một cuốn sách. Những hoạt động như thế này có thể khiến việc đọc trở nên gần gũi, thú vị hơn, nhất là với người trẻ”.

Khánh Vũ bình luận: “Mừng vì đọc sách vẫn có sức hút với nhiều người, chỉ là cách tiếp cận đang thay đổi. Nếu công nghệ giúp mọi người tìm thấy niềm vui trong việc đọc thay vì chỉ xem những video ngắn, đó là một tín hiệu đáng mừng”.

Nam Nguyễn viết: “Muốn xây dựng văn hóa đọc thì cần nhiều cách tiếp cận sáng tạo như thế này. Đừng chỉ kêu gọi mọi người đọc sách mà hãy tạo ra những cộng đồng khiến họ cảm thấy hào hứng khi cầm sách lên, có người để chia sẻ và có thêm động lực duy trì thói quen lâu dài”.

Nhiều cư dân mạng so sánh lợi ích và sự lành mạnh của trào lưu “đi thư viện online” với sự độc hại, phản cảm của ứng dụng “đi tù online” gây tranh cãi thời gian qua: “Cùng là những trào lưu trên không gian mạng nhưng mình thấy đọc sách online đáng khuyến khích hơn nhiều. Một bên tạo ra môi trường để mọi người trao đổi kiến thức, hình thành thói quen tốt, một bên chủ yếu gây tò mò bằng việc mô phỏng trải nghiệm phản cảm”; “Cũng là nhập vai trên mạng nhưng kết quả mang lại rất khác nhau. Đọc sách online giúp người tham gia có thêm kiến thức, gặp gỡ người cùng sở thích; còn trò kia thì quá xàm, vô bổ”; “Một cộng đồng đọc sách nếu được duy trì tốt sẽ tạo ra giá trị lâu dài. Quan trọng là sau khi tham gia, mỗi người nhận lại được điều gì”...