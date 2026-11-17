(VTC News) -

Clip con gái 26 tuổi đưa mẹ 69 tuổi lần đầu đi Hà Nội du lịch. (Nguồn: @thedreamychloe)

Clip về ước mơ đi một chuyến ra Hà Nội của người mẹ U70 Bến Tre được con gái giúp biến thành hiện thực đang gây sốt mạng xã hội. Người phụ nữ 69 tuổi có vẻ ngoài chân chất không giấu được niềm hạnh phúc khi đặt chân đến những địa danh vốn chỉ biết qua tivi, sách báo. Người con gái 26 tuổi đưa mẹ đến thăm nhiều địa điểm nổi tiếng của Thủ đô, từ Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ tham quan các di tích, hai mẹ con còn dành thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội, cô gái mời mẹ thưởng thức từ các đặc sản truyền thống như chả cá đến những món đồ Tây mà giới trẻ ưa thích như pizza. Lịch trình mỗi ngày khá dày, vì hai mẹ con muốn cố gắng đi được nhiều nơi nhất có thể.

Trên trang cá nhân, người con gái chia sẻ: “Sống ở Bến Tre, mẹ luôn nói mẹ chưa bao giờ ra Bắc, mẹ tiếc vì hồi trẻ không có cơ hội đi nhiều. Mỗi lần kể chuyện đi đây đó, mẹ hay nhắc tới nơi xa nhất ở Việt Nam mẹ từng đến là Quảng Trị. Lúc ấy muốn đi xe lên miền Bắc mà không được vì đợt đó đang đi với cơ quan, cũng tiếc lắm á chớ. Mình hay đùa nói mai mốt khi nào có dịp thì mẹ con mình đi và cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, biết ơn rất nhiều vì mẹ còn khỏe”.

Sau hành trình ở Hà Nội, hai mẹ con tiếp tục chia sẻ những bức ảnh, video ghi lại từng khoảnh khắc bên nhau.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng viết rằng họ cảm thấy xúc động vì đây không phải chuyến đi chơi bình thường, mà là cách con gái giúp mẹ hoàn thành ước nguyện mà thời thanh xuân bà chưa thực hiện được.

Nụ cười của người mẹ khi ước mơ thành hiện thực khiến nhiều dân mạng xúc động. (Ảnh chụp màn hình)

“Có những ước mơ của cha mẹ tưởng nhỏ bé thôi nhưng vì cơm áo gạo tiền mà cứ phải gác lại hết năm này qua năm khác. Thật may vì người mẹ có cô con gái hiểu và giúp mẹ thực hiện điều còn dang dở ấy”; “Đây đâu chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là hành trình bù đắp cho những năm tháng mẹ chưa có cơ hội đi đây đi đó. Tuổi 69 mới lần đầu được ra Hà Nội, nhìn mẹ cười vui mà thấy dễ thương quá”; “Bố mẹ cả đời lo cho con cái, nhiều khi mong muốn của bản thân cũng chẳng dám nói ra. Đến khi con trưởng thành, có điều kiện đưa mẹ đi thực hiện những điều mẹ từng ao ước thì còn gì hạnh phúc hơn”.

Lan Anh bình luận: “Có những điều nếu không làm ngay thì chẳng biết còn cơ hội hay không. Nhìn hai mẹ con ríu rít đi hết nơi này đến nơi khác, tôi nghĩ điều đáng quý nhất không phải Hà Nội đẹp thế nào mà là người mẹ cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm nơi bà mong muốn đặt chân đến”.

Nam Nguyễn chia sẻ: “Đường tàu Bắc Nam dài 1.726 cây số, mà ga Đông Hà ở Quảng Trị cách TP.HCM khoảng 1.100 cây số. Tức là tính cả từ Bến Tre, hồi trẻ bác đã đi được khoảng 2/3 đường ra Bắc, chỉ còn hơn 600 cây số cuối. Đoạn cuối hóa ra là đợi 1 đứa con 26 tuổi, nhưng mà đáng thời gian đợi quá”.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ mong muốn được đưa bố mẹ đi chơi xa, khi thời gian không còn nhiều. “Tôi cũng có mẹ đã lớn tuổi, nhiều lần nghe mẹ kể muốn đi chỗ này, thăm chỗ kia nhưng mẹ cứ lần lữa vì bận công việc. Xem câu chuyện này mới thấy đừng để những mong ước của cha mẹ mãi nằm trong câu nói để khi nào có thời gian. Có sức khỏe, có cơ hội thì hãy đưa bố mẹ đi ngay”, Mỹ Anh viết.

Thanh Phiên kể: “Mình cũng vừa đưa bố mẹ đi Hà Nội lần đầu vào tháng trước. Hai người rơm rớm khi tham quan các di tích lịch sử, ăn đủ món đặc sản, thuê xe chở đi hết 36 phố phường rồi còn về khu làng quê Bắc bộ để tham quan nữa. Lúc bay về TP.HCM, ông bà ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ không rời mắt, khen Việt Nam mình đẹp thế. Mình biết mình đã lớn và làm được rồi”.

Hồng Hành tâm sự: “Tôi làm hướng dẫn viên du lịch mà tính ra cũng chưa đưa được bố mẹ đi đâu chơi, đáng trách quá. Cuộc sống xoay vần, gia đình chồng rồi con nhỏ, bố mẹ sợ tốn kém nên cũng không muốn đi đâu. Năm sau, tôi dự kiến sẽ đưa bố mẹ đi miền Tây chơi, hy vọng ước mơ thành hiện thực”.