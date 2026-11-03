Kiểu đặt tên dung tục, phản cảm khi 'đi chùa online' gây bức xúc

(VTC News) -

“Đi chùa online” đang là trào lưu thu hút đông đảo người dùng mạng tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, nhờ sức lan tỏa từ trào lưu quốc tế (như ngôi chùa ảo Sansa của Hàn Quốc do Park Jin-won, 26 tuổi, sáng lập, thu hút hơn 600.000 lượt truy cập trong 3 ngày). Trong mấy ngày gần đây, các ứng dụng lễ Phật trực tuyến tại Việt Nam thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập và tham gia mỗi ngày. Trang niemphatonline với 5 phòng chờ luôn trong tình trạng kín chỗ (tối đa 1.500 người truy cập vào mỗi phòng) trong giờ cao điểm.

Không cần đến chùa hay chuẩn bị lễ nghi, người tham gia chỉ cần mở điện thoại, lựa chọn chùa, trường phái tu, bài kinh hay hình thức thực hành trong thời gian phù hợp là có thể niệm Phật trên mạng.

Một số người tìm đến các ứng dụng này với mong muốn giảm căng thẳng, giải tỏa áp lực sau giờ học, giờ làm việc hoặc tạo thói quen sống chậm giữa nhịp sống bận rộn. Văn Sơn 26 tuổi, sống tại Hà Nội, cho biết mình bắt đầu sử dụng ứng dụng đi chùa online khoảng nửa tháng nay, ban đầu chỉ vì tò mò sau khi thấy bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội.

“Ứng dụng đi chùa online có nhiều hoạt động như nghe kinh, thiền, gõ mõ hay lần tràng hạt. Mình thường mở vào buổi tối, sau khi làm việc xong, dành khoảng 10-15 phút để thư giãn. Thay vì chơi điện tử, loại giải trí này giúp đầu óc bớt căng thẳng hơn. Tôi không đặt nặng chuyện phải thực hiện đúng hay đủ bao nhiêu lần mà xem đây như một hình thức giúp tạm rời khỏi những nội dung khác trên mạng”, anh nói.

Các ứng dụng đi chùa online thu hút giới trẻ.

Theo Sơn, người trẻ hiện nay có nhiều áp lực từ công việc, học tập, tài chính và các mối quan hệ. Khi lên mạng xã hội, người trẻ có xu hướng tìm đến những nội dung mang lại cảm giác bình yên, ít kích thích hơn. Tuy nhiên, trong hoạt động đi chùa online đang xuất hiện một vấn đề khiến nhiều người bất bình, đó là cách đặt tên tài khoản phản cảm và thiếu tôn trọng.

Khi tham gia, người dùng được yêu cầu đặt tên tài khoản hoặc tên hiển thị. Bên cạnh những cái tên thông thường, tên Phật tử, pháp danh hoặc những dòng chữ thể hiện mong muốn bình an, không ít tài khoản sử dụng ngôn từ cợt nhả, thậm chí dung tục như Thích thịt chó”; “Thích đánh nhau”; “Thích có bạn gái”; “Thích drama”; “Thích tạo nghiệp”...

Rất nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt cách đặt tên tài khoản thể hiện sự thiếu tôn trọng Phật pháp và tình cảm tín ngưỡng của người khác như vậy. Họ cho rằng đi chùa online cũng như đến chùa thật hay khi tham gia các giao tiếp xã hội khác, cần lịch sự, tránh ảnh hưởng xấu đến người xung quanh.

“Tôi không hiểu mục đích của những người cố tình đặt tên dung tục là gì. Tự do đặt tên không có nghĩa là muốn viết gì cũng được, nhất là khi những cái tên đó xuất hiện công khai trước rất nhiều người”; “Nhiều người cứ nghĩ lên mạng thì đùa gì cũng được, miễn khiến người khác chú ý là vui. Vui đùa cũng cần đúng chỗ, đừng lấy không gian của người khác làm nơi thể hiện sự thiếu ý thức”; “Tôn trọng người khác là điều tối thiểu trong bất kỳ môi trường nào”...

Hải Thanh bình luận: “Nếu đặt một cái tên vui vẻ, hài hước thì tôi không phản đối, bởi mỗi người có một tính cách và cách thể hiện riêng. Thế nhưng, hài hước khác hoàn toàn với dung tục, phản cảm. Đừng lấy lý do giới trẻ thích sáng tạo, thích khác biệt để bao biện cho những hành vi thiếu văn hóa. Một cái tên có thể chỉ mất vài giây để đặt nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy không được tôn trọng”.

Khánh Vũ viết: “Người tham gia có quyền giải trí, thư giãn theo cách mình muốn, nhưng cũng phải có trách nhiệm với không gian chung đang sử dụng. Không thể yêu cầu tất cả người dùng đều có ý thức giống nhau, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể lịch sự với người xung quanh”.