Clip ô tô suýt tông em nhỏ băng qua đường khiến dân mạng thót tim nhắc phụ huynh

(VTC News) -

Tình huống giao thông xe tập lái suýt tông phải em nhỏ chạy vụt sang đường. (Nguồn: OTO+)

Một tình huống giao thông khiến nhiều người xem thót tim vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Camera quay từ cabin chiếc ô tô tập lái đang di chuyển trên đường làng, trong xe có thầy dạy lái và học viên ngồi ở vị trí cầm vô-lăng. Một em nhỏ bỗng chạy nhanh để băng ngang qua đường ngay trước đầu ô tô. Tình huống xảy ra quá gấp, khoảng cách giữa chiếc xe và đứa trẻ bị thu hẹp chỉ trong tích tắc.

May mắn là thầy dạy lái đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở học viên nhanh đạp phanh dừng xe, tránh được một vụ va chạm có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Khoảnh khắc chiếc xe phanh gấp khiến người xem không khỏi lạnh gáy.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cùng những bình luận đầy sợ hãi. Cư dân mạng nhắc nhở phụ huynh, đặc biệt là những gia đình sống gần đường cần giám sát, dạy dỗ con em để trẻ hiểu được những nguyên tắc an toàn khi qua đường.

“Trẻ con hiếu động, chưa ý thức được nguy hiểm nên bố mẹ tuyệt đối không được chủ quan, nhất là khi nhà gần đường xe chạy”; “Nhiều phụ huynh cứ nghĩ con mình chỉ chạy ra ngoài một chút. Thế nhưng, trẻ em không được dạy kỹ về an toàn giao thông rất dễ coi thường sự nguy hiểm”; “Nhà nào có con nhỏ ở gần đường lớn, ngõ rộng hay khu vực xe ô tô thường xuyên qua lại càng phải chú ý. Chỉ cần một phút mất tập trung là hậu quả có thể rất lớn”...

Nhiều dân mạng nhắc nhở phụ huynh phải luôn chú ý quan sát, nhắc nhở con không được chạy nhanh sang đường có xe ô tô chạy. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh An bình luận: “Tôi thấy nhiều đoạn đường làng, bố mẹ ít chú ý nhắc nhở, dạy dỗ con về giữ an toàn. Không phải tài xế nào cũng kịp xử lý những tình huống bất ngờ như thế này. Bố mẹ nên dạy con quy tắc an toàn giao thông từ sớm, thường xuyên nhắc không tự ý lao qua đường”.

Kiều Oanh viết: “Trẻ nhỏ chưa thể tự bảo vệ mình nên trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn. Đừng nghĩ rằng khu gần nhà mà chủ quan. Đặc biệt ở những đoạn đường làng thỉnh thoảng có xe ô tô đi rất nhanh, phụ huynh cần giữ trẻ trong tầm mắt, không để các bé chạy ra đường một mình”.

Hải Yến chia sẻ: “Bố mẹ đừng chỉ dặn con phải cẩn thận rồi để con tự do chạy nhảy ngoài đường. Những khu vực xe cộ qua lại liên tục cần có người lớn đi cùng, tuyệt đối không để trẻ tự ý băng qua đường. Nhiều khi trẻ chỉ chạy theo quả bóng, đuổi bạn bè mà quên mất xung quanh có xe đang di chuyển”.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng nhắc nhau luôn giữ tốc độ phù hợp và chủ động quan sát để xử lý những tình huống bất ngờ, ở đường làng, đường tỉnh. “Nhiều đoạn đường làng, đường tỉnh thường có biến số bất ngờ. Đôi khi là trẻ em, lúc trâu bò, hay thậm chí còn phơi cả thóc. Tài xế cứ giữ tốc độ vừa phải, mắt quan sát liên tục hai bên đường, chân luôn sẵn sàng đặt ở bàn đạp phanh. Chậm một chút nhưng an toàn vẫn hơn”, Bảo Quốc chia sẻ.

Khánh Ly viết: “Lái xe ở đường làng phải khác với đi trên đường lớn. Hai bên thường có nhà dân, ngõ nhỏ, hàng cây che khuất tầm nhìn, rất khó biết phía trước có ai bất ngờ đi ra hay không. Cứ giữ tốc độ thấp, quan sát kỹ hai bên đường thì mới có đủ thời gian xử lý. May mắn thầy dạy mắt tinh chứ tôi cũng nhìn lướt qua cũng không thấy em nhỏ”.

Hồng Kỳ bình luận: “Nhiều bác tài cứ thấy đường tỉnh rộng, ít phương tiện là nhấn ga chạy nhanh, đôi khi quá tốc độ. Thế nhưng đây lại là nơi trẻ đi lại không chú ý quan sát. Chỉ cần một em bé chạy từ sân nhà ra đường là tài xế có thể rơi vào tình huống nguy hiểm. Đi chậm vẫn hơn phải ân hận”.