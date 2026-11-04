'Sốt' clip cụ bà dỗi chồng đắp chiếu ngủ, nửa đêm cụ ông mang chăn đắp cho vợ

(VTC News) -

Clip cụ ông đem chăn gối ra quan tâm vợ đang dỗi. (Nguồn: @Bitutu_)

Mới đây, clip cụ bà U90 giận chồng, nhất quyết không ngủ cùng mà ra giường ngoài nằm gây sốt mạng xã hội. Trong đoạn video, cụ bà nằm ở giường phòng ngoài, cuộn chiếu lên đắp lên người thay chăn. Ông cụ không mặc kệ vợ để bà tự nguôi giận mà đêm khuya lặng lẽ mang chăn, gối ra tận nơi vợ nằm. Ông không lớn tiếng gọi vợ về phòng, chỉ cẩn thận trải lại chiếu, đắp chăn cho bà rồi rời đi.

Người đăng tải clip chia sẻ: “Ông bà ngoại tôi cãi nhau, bà giận bỏ xuống nhà dưới ngủ, chỉ mang theo mỗi cái chiếu. Vậy mà ông vẫn lẳng lặng đi tìm mền đem xuống cho bà”. Video nhận về hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận hài hước.

Cư dân mạng thích thú với cách cụ ông phản ứng khi vợ giận, không màng chuyện ai đúng ai sai mà vẫn quan tâm đến vợ từ điều nhỏ nhất. “Tuổi trẻ có thể nói lời ngọt ngào, nhưng sống với nhau đến tuổi gần 90 mà vẫn quan tâm, chăm sóc vợ từng chút một mới thực sự đáng trân trọng”; “Bà giận thì ông mang chăn gối ra ngủ cùng, chẳng cần phân bua đúng sai. Hành động nhỏ mà thấy cả một đời tình nghĩa”.

“Cụ ông tâm lý quá! Vợ dỗi thì không bỏ mặc, cũng chẳng cáu gắt hay lớn tiếng”; “Biết bà không chịu vào nhà ngủ thì mang chăn gối ra tận nơi. Đàn ông chỉ cần biết để ý đến cảm xúc của vợ như thế này là đủ khiến người ta ngưỡng mộ”...

Nhiều dân mạng liền nhắc chồng và người yêu phải học tập cụ ông. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Anh viết: “Tôi thích nhất là sự quan tâm của cụ ông. Ở tuổi này, nhiều người nghĩ vợ chồng sống với nhau lâu rồi thì chẳng cần phải chiều chuộng nhau nữa. Thế nhưng cụ vẫn kiên nhẫn, vẫn chăm lo cho vợ ngay cả khi bà đang giận. Hôn nhân bền lâu có lẽ được tạo nên từ những điều giản dị như vậy”.

Phước Trung bình luận: “Xem hai cụ mà thấy thương và ngưỡng mộ. Chắc chắn để đi cùng nhau đến tuổi này, họ đã trải qua không ít giận hờn, sóng gió. Điều đáng quý là ông vẫn giữ được sự quan tâm dành cho bà. Chăn gối mang ra ngoài có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tình cảm đằng sau hành động ấy thì không hề nhỏ chút nào”.

Nhiều phụ nữ trẻ cho rằng chính các nam thanh niên còn phải học cụ nhiều. “Các anh thanh niên nên xem video này mà học hỏi nhé! Không phải cứ vợ giận là im lặng bỏ đi hoặc mặc kệ cho vợ tự hết giận. Đôi khi chỉ cần một hành động quan tâm, một chút nhường nhịn là mọi chuyện đã khác. Cụ ông gần 90 tuổi mà vẫn biết chiều vợ thế này thì quá tuyệt vời”, Mỹ Hạnh viết.

An Ngân bình luận dưới clip: “Vợ giận không có nghĩa là vợ hết thương mình. Cụ gần 90 tuổi còn biết mang chăn gối ra chiều vợ, vậy mà nhiều anh trẻ khỏe lại chỉ biết cãi cho bằng được, chẳng chịu xuống nước. Đàn ông bản lĩnh không phải là người nói câu nào vợ cũng phải nghe, mà là người biết lúc nào nên nhường nhịn và chăm sóc người phụ nữ bên cạnh mình”.

Như Ý chia sẻ: “Vợ dỗi thì tìm cách dỗ, vợ giận thì tìm cách làm hòa, chứ đừng ai cũng ôm cái tôi của mình rồi chiến tranh lạnh cả tuần. Cụ ông U90 vẫn biết quan tâm vợ từng chút một, đúng là càng lớn tuổi càng đáng để các anh học tập”.

Không ít bạn trẻ kể câu chuyện tình yêu của ông bà mình. Minh Tú chia sẻ: “Ông bà sống với nhau hơn 60 năm, ngày trẻ cũng hay cãi nhau, bà giận là bỏ sang nhà hàng xóm ngồi, ông lại lẽo đẽo đi tìm. Có lần bà giận không ăn cơm, ông lặng lẽ lấy phần thức ăn ngon nhất để phần. Bây giờ ông mất đã mấy năm, mỗi lần nhắc chuyện cũ, bà vẫn cười bảo ngày xưa ông chiều bà lắm”.

Bảo Nam viết: “Ông bà nội tôi cũng thế. Ông là người ít nói, cả đời chẳng mấy khi nói lời yêu thương với bà. Nhưng sáng nào ông cũng dậy sớm pha trà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà. Bà đi đâu lâu một chút là ông gọi điện hỏi bao giờ về. Có lần bà ốm nằm viện, ông ngồi bên cạnh suốt đêm, cứ vài phút xem tình hình của bà. Tôi nghĩ tình yêu của người già đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi”.