Mèo trăm triệu hội tụ ở cuộc thi hoa hậu mèo quốc tế tại TP.HCM

Hơn 150 chú mèo từ nhiều quốc gia, trong đó có những giống quý hiếm trị giá hàng trăm triệu đồng, cùng hội tụ tại WCF World Cat Show 2026 ở TP.HCM.
Những chú mèo tranh tài tại cuộc thi hoa hậu mèo quốc tế tại TP.HCM.
Nhiều giống mèo được giới thiệu tại WCF World Cat Show 2026 như Ragdoll, Bengal, Maine Coon, mèo Anh, Mỹ lông ngắn, Cornish Rex và Siberian... Mỗi giống có những đặc điểm ngoại hình riêng, được đánh giá theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Mèo Việt Nam - cho biết, chất lượng thí sinh năm nay tăng vượt trội. Cuộc thi còn có sự xuất hiện của nhiều giống mèo lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam.
Cuộc thi thu hút đông đảo người yêu mèo đến tham quan, tìm hiểu các giống mèo quý hiếm và trải nghiệm những sản phẩm, thức ăn, phụ kiện dành cho thú cưng được giới thiệu tại sự kiện.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận