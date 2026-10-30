Ajinomoto Việt Nam mở rộng danh mục trà hòa tan Blendy®

(VTC News) -

Thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản

Thị trường đồ uống ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn từ thức uống pha chế tại quán đến các sản phẩm hòa tan có cách chuẩn bị đơn giản. Trong bối cảnh đó, việc phát triển thêm hương vị mới là một trong những hướng đi giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của người tiêu dùng.

Công ty Ajinomoto Việt Nam vừa giới thiệu hai sản phẩm mới thuộc dòng thực phẩm bổ sung Blendy® là Blendy® Trà chanh đào và Blendy® Trà đào, tiếp nối danh mục sản phẩm giải khát đang được mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Blendy® Trà chanh đào và Blendy® Trà đào tiếp nối danh mục sản phẩm giải khát của Ajinomoto tại thị trường Việt Nam.

Blendy® là thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản, theo kết quả nghiên cứu thị trường về doanh số và thị phần của Blendy® trong lĩnh vực thức uống trà hòa tan dạng bột tại thị trường Nhật Bản do Công ty INTAGE Nhật Bản thực hiện, công bố ngày 6/3/2026.

Tại Việt Nam, các sản phẩm giải khát Blendy® hiện gồm hai dòng chính là trà sữa và trà trái cây. Trước đợt ra mắt này, dòng trà trái cây đã có Blendy® Trà đào hương cam sả và Blendy® Trà vải hương hoa hồng.

Hai hương vị mới có gì đáng chú ý?

Blendy® Trà chanh đào và Blendy® Trà đào kết hợp vị trà đen đậm đà với vị đào ngọt thanh. Điểm khác biệt là Blendy® Trà chanh đào có thêm vị chanh tươi mát, tạo nên hương vị chua ngọt đặc trưng.

Blendy® Trà chanh đào có thêm vị chanh tươi mát, tạo nên hương vị chua ngọt dễ uống.

Bên cạnh hương vị hấp dẫn, hai sản phẩm còn được bổ sung vitamin C và sử dụng chiết xuất cỏ ngọt Stevia - thành phần hỗ trợ tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không tạo ra năng lượng.

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm còn nằm ở cách pha chế thuận tiện. Người dùng chỉ cần nước lọc và đá để chuẩn bị thức uống, phù hợp với những khoảnh khắc thư giãn tại nhà, văn phòng hoặc khi gặp gỡ bạn bè.

Sản phẩm hiện được phân phối tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và Ajinomoto Zalo Shop, mở rộng khả năng tiếp cận cho người tiêu dùng thông qua các kênh bán hàng quen thuộc.

Mở rộng sản phẩm trong chiến lược phát triển dài hạn

Từ khi thành lập năm 1991, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển danh mục hơn 60 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng, bao gồm gia vị, thực phẩm, thức uống giải khát, thực phẩm đông lạnh và thực phẩm dinh dưỡng y học điều trị động kinh kháng thuốc.

Định hướng phát triển của doanh nghiệp gắn với mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về axit amin’ (AminoScience)”.

Dự án Bữa ăn Học đường đang được triển khai đến hàng nghìn trường tiểu học bán trú cả nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ajinomoto Việt Nam triển khai nhiều chương trình dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, tiêu biểu như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em và Phần mềm Ajinomoto sức khỏe gia đình Việt.

Ở lĩnh vực phát triển bền vững, doanh nghiệp thực hiện các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính, giảm rác thải nhựa, hạn chế thất thoát và lãng phí thực phẩm, bảo tồn nguồn nước, phát triển vùng nguyên liệu bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất.

Phần mềm Ajinomoto sức khỏe gia đình Việt giúp chăm sóc sức khỏe cả gia đình thuận tiện.

Hướng đến năm 2030, Ajinomoto Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng của Tập đoàn Ajinomoto, tập trung vào ba lĩnh vực tăng trưởng gồm Thực phẩm & Sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe và Công nghệ xanh.

Thông qua việc phát huy thế mạnh “AminoScience”, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế song hành với giá trị xã hội, đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc của người dân cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam.