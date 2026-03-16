Sốt cao kèm rét run nhiều ngày, cô gái phát hiện mắc bệnh nguy hiểm

Ngày 16/3, theo thông tin từ Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ, phòng khám vừa tiếp nhận bệnh nhân P.N.L. (29 tuổi) đến khám trong tình trạng sốt cao kèm rét run kéo dài nhiều ngày. Theo các bác sĩ, nguyên nhân được xác định là nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn Streptococcus agalactiae, một tác nhân có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang, khoảng 1 năm nay không có kinh nguyệt nhưng chưa điều trị. Trước đó, bệnh nhân chưa từng ghi nhận nhiễm khuẩn tiết niệu và đã từng phẫu thuật cắt ruột thừa.

Khoảng 3 ngày trước khi đến khám, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sốt nhẹ, sau đó sốt tăng dần kèm rét run, nhiệt độ cao nhất ghi nhận khoảng 40°C. Các cơn sốt thường tăng vào chiều tối, kèm theo mệt mỏi và đau vùng thắt lưng. Dù có đáp ứng với thuốc hạ sốt, tình trạng không thuyên giảm rõ rệt khiến bệnh nhân lo lắng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị L. đã đặt lịch xét nghiệm tại nhà. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nhiều chỉ số bất thường. Cụ thể, CRP tăng cao ở mức 59,32 mg/L, cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm. Tổng phân tích nước tiểu ghi nhận bạch cầu niệu (+++) và hồng cầu niệu (++), dấu hiệu thường gặp trong các trường hợp nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Dựa trên các kết quả ban đầu, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu và khuyến cáo đến cơ sở y tế để được thăm khám trực tiếp, làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Hình ảnh vi khuẩn Streptococcus agalactiae dưới kính hiển vi (Ảnh: Medlatec).

Tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ, bệnh nhân được chỉ định nuôi cấy và định danh vi khuẩn trong nước tiểu. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Streptococcus agalactiae với mật độ trên 100.000 CFU/mL.

Từ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu do Streptococcus agalactiae, đồng thời chưa loại trừ khả năng viêm thận – bể thận cấp. Bệnh nhân được chỉ định điều trị kháng sinh ngoại trú theo kết quả kháng sinh đồ.

Sau một tuần điều trị, các triệu chứng sốt và đau lưng của bệnh nhân đã biến mất, đồng thời kết quả tổng phân tích nước tiểu trở về bình thường.

Theo BSCKI Đoàn Như Hoa, Trưởng chuyên khoa Thận - Tiết niệu, Hệ thống Y tế MEDLATEC, nhiễm khuẩn tiết niệu là một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến, đặc biệt thường gặp ở phụ nữ. Bệnh xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập và phát triển trong hệ tiết niệu, bao gồm niệu đạo, bàng quang, niệu quản và thận.

Trong trường hợp trên, tác nhân gây bệnh là Streptococcus agalactiae (liên cầu khuẩn nhóm B – GBS), loại vi khuẩn thường cư trú ở đường tiêu hóa và đường sinh dục. Khi xâm nhập vào hệ tiết niệu, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng và dẫn tới nhiều biến chứng nếu không được xử lý kịp thời.

Một số nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gồm phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường hoặc người suy giảm miễn dịch.

Theo bác sĩ, nhiễm khuẩn tiết niệu có thể biểu hiện với nhiều triệu chứng khác nhau như tiểu buốt, tiểu rắt, đi tiểu nhiều lần, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi, đau vùng hạ vị. Trong trường hợp nhiễm trùng lan lên đường tiết niệu trên, người bệnh có thể xuất hiện sốt cao, rét run và đau vùng hông lưng. Đây là những dấu hiệu cảnh báo viêm thận – bể thận, biến chứng nguy hiểm cần được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm khuẩn tiết niệu, người bệnh nên đi khám sớm để làm xét nghiệm nước tiểu và cấy vi khuẩn, từ đó xác định chính xác tác nhân gây bệnh và lựa chọn kháng sinh phù hợp. Việc điều trị đúng và kịp thời sẽ giúp kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết hoặc tổn thương thận.