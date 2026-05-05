Xuất bản ngày 05/05/2026 05:51 AM
Cập nhật lúc 06:00 AM ngày 05/05/2026

Kết quả Everton 3-3 Man City: Thoát thua phút cuối

Sáng 5/5, Everton hòa Man City với tỷ số 3-3 trong trận đấu muộn nhất vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh.

Trận Everton đấu với Man City trên sân vận động Goodison Park (Liverpool, Anh) sáng nay 5/5 mang đến tin vui cho Arsenal. Man City thoát thua ở phút 90+7 nhưng đây là trận hòa không khác gì thất bại khi đội bóng của huâ luyện viên Pep Guardiola phải cạnh tranh từng điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh.

Everton3-3Man City
43'Doku
Barry68'
O'Brien73'
Barry81'
83'Haaland
90+7'Doku
Số liệu thống kê Everton 3-3 Man City.

Đội hình Everton vs Man City

Everton: Jordan Pickford (5,9 điểm), Vitali Mykolenko (6,4), Michael Keane (6,9), James Tarkowski (5,4), Jake O'Brien (6,6), James Garner (6,4), Tim Iroegbunam (6,0), Iliman Ndiaye (6,5), Kiernan Dewsbury-Hall (6,0), Merlin Rohl (6,2), Beto (6,0) - Thay người: Thiago Barry (8,1), Carlos Alcaraz, Nathan Patterson, Harrison Armstrong.

Man City: Gianluigi Donnarumma (6,9 điểm), Matheus Nunes (7,3), Abdukodir Khusanov (6,7), Marc Guehi (7,2), Nico O'Reilly (6,6), Bernardo Silva (7,3), Nico Gonzalez (6,1), Jeremy Doku (9,6), Rayan Cherki (8,0), Antoine Semenyo (7,0), Erling Haaland (7,1).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết vòng 35, vị trí các đội bóng như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal3567:2676
2Man City3469:3271
3Man Utd3563:4864
4Liverpool3559:4658
5Aston Villa3548:4458
6Bournemouth3555:5252
7Brentford3552:4651
8Brighton3549:4250
9Chelsea3554:4848
10Everton3544:4448
11Fulham3544:4948
12Sunderland3537:4647
13Newcastle United3549:5145
14Leeds United3547:5243
15Crystal Palace3436:4243
16Nottingham3544:4642
17Tottenham3545:5437
18West Ham3542:6136
19Burnley3535:7120
20Wolves3525:6318

Minh Anh
