Kết quả Everton 3-3 Man City: Thoát thua phút cuối

Video: Everton 3-3 Man City.

Trận Everton đấu với Man City trên sân vận động Goodison Park (Liverpool, Anh) sáng nay 5/5 mang đến tin vui cho Arsenal. Man City thoát thua ở phút 90+7 nhưng đây là trận hòa không khác gì thất bại khi đội bóng của huâ luyện viên Pep Guardiola phải cạnh tranh từng điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh.

Everton 3-3 Man City 43' Doku Barry 68' O'Brien 73' Barry 81' 83' Haaland 90+7' Doku

Số liệu thống kê Everton 3-3 Man City.

Đội hình Everton vs Man City

Everton: Jordan Pickford (5,9 điểm), Vitali Mykolenko (6,4), Michael Keane (6,9), James Tarkowski (5,4), Jake O'Brien (6,6), James Garner (6,4), Tim Iroegbunam (6,0), Iliman Ndiaye (6,5), Kiernan Dewsbury-Hall (6,0), Merlin Rohl (6,2), Beto (6,0) - Thay người: Thiago Barry (8,1), Carlos Alcaraz, Nathan Patterson, Harrison Armstrong.

Man City: Gianluigi Donnarumma (6,9 điểm), Matheus Nunes (7,3), Abdukodir Khusanov (6,7), Marc Guehi (7,2), Nico O'Reilly (6,6), Bernardo Silva (7,3), Nico Gonzalez (6,1), Jeremy Doku (9,6), Rayan Cherki (8,0), Antoine Semenyo (7,0), Erling Haaland (7,1).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết vòng 35, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 35 67:26 76 2 Man City 34 69:32 71 3 Man Utd 35 63:48 64 4 Liverpool 35 59:46 58 5 Aston Villa 35 48:44 58 6 Bournemouth 35 55:52 52 7 Brentford 35 52:46 51 8 Brighton 35 49:42 50 9 Chelsea 35 54:48 48 10 Everton 35 44:44 48 11 Fulham 35 44:49 48 12 Sunderland 35 37:46 47 13 Newcastle United 35 49:51 45 14 Leeds United 35 47:52 43 15 Crystal Palace 34 36:42 43 16 Nottingham 35 44:46 42 17 Tottenham 35 45:54 37 18 West Ham 35 42:61 36 19 Burnley 35 35:71 20 20 Wolves 35 25:63 18

