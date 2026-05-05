Kết quả Everton 3-3 Man City: Thoát thua phút cuối

Video: Everton 3-3 Man City.
Trận Everton đấu với Man City trên sân vận động Goodison Park (Liverpool, Anh) sáng nay 5/5 mang đến tin vui cho Arsenal. Man City thoát thua ở phút 90+7 nhưng đây là trận hòa không khác gì thất bại khi đội bóng của huâ luyện viên Pep Guardiola phải cạnh tranh từng điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh.
|Everton
|3-3
|Man City
|43'
|Doku
|Barry
|68'
|O'Brien
|73'
|Barry
|81'
|83'
|Haaland
|90+7'
|Doku
Đội hình Everton vs Man City
Everton: Jordan Pickford (5,9 điểm), Vitali Mykolenko (6,4), Michael Keane (6,9), James Tarkowski (5,4), Jake O'Brien (6,6), James Garner (6,4), Tim Iroegbunam (6,0), Iliman Ndiaye (6,5), Kiernan Dewsbury-Hall (6,0), Merlin Rohl (6,2), Beto (6,0) - Thay người: Thiago Barry (8,1), Carlos Alcaraz, Nathan Patterson, Harrison Armstrong.
Man City: Gianluigi Donnarumma (6,9 điểm), Matheus Nunes (7,3), Abdukodir Khusanov (6,7), Marc Guehi (7,2), Nico O'Reilly (6,6), Bernardo Silva (7,3), Nico Gonzalez (6,1), Jeremy Doku (9,6), Rayan Cherki (8,0), Antoine Semenyo (7,0), Erling Haaland (7,1).
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết vòng 35, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|35
|67:26
|76
|2
|Man City
|34
|69:32
|71
|3
|Man Utd
|35
|63:48
|64
|4
|Liverpool
|35
|59:46
|58
|5
|Aston Villa
|35
|48:44
|58
|6
|Bournemouth
|35
|55:52
|52
|7
|Brentford
|35
|52:46
|51
|8
|Brighton
|35
|49:42
|50
|9
|Chelsea
|35
|54:48
|48
|10
|Everton
|35
|44:44
|48
|11
|Fulham
|35
|44:49
|48
|12
|Sunderland
|35
|37:46
|47
|13
|Newcastle United
|35
|49:51
|45
|14
|Leeds United
|35
|47:52
|43
|15
|Crystal Palace
|34
|36:42
|43
|16
|Nottingham
|35
|44:46
|42
|17
|Tottenham
|35
|45:54
|37
|18
|West Ham
|35
|42:61
|36
|19
|Burnley
|35
|35:71
|20
|20
|Wolves
|35
|25:63
|18
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.
Bình luận