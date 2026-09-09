SonKim Land lên tiếng vụ bán 136 căn hộ cho người nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 9/9, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) phát đi thông tin phản hồi sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan việc bán 136 căn hộ cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án Gateway Thảo Điền.

Theo SonKim Land, quyết định xử phạt vừa qua liên quan đến việc doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục báo cáo, cung cấp thông tin về các căn hộ đã bán cho người nước ngoài.

Doanh nghiệp khẳng định việc bị xử phạt không có nghĩa 136 căn hộ trên được bán trái phép cho người nước ngoài.

Dự án Gateway Thảo Điền.

Cụ thể, SonKim Land cho biết các giao dịch không vượt số lượng nhà ở tối đa mà người nước ngoài được phép sở hữu và dự án cũng không nằm trong khu vực cấm hoặc hạn chế tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Sau quyết định xử phạt, doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước và được phép chính thức thực hiện hoạt động bán nhà ở cho khách hàng nước ngoài.

SonKim Land cũng cho biết Gateway Thảo Điền là một trong những dự án đầu tiên được cơ quan Nhà nước chính thức phê duyệt hoạt động bán nhà cho người nước ngoài. Đối với 136 căn hộ đã giao dịch trước đó, doanh nghiệp khẳng định sự việc không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của khách hàng.

“SonKim Land khẳng định tuân thủ quy định pháp luật, duy trì môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng và đối tác”, doanh nghiệp thông tin.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5252/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim.

Theo thông tin được công bố, doanh nghiệp đã bán 136 căn hộ thuộc dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền (Quận 2 trước đây, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM) cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Tuy nhiên, SonKim Land không gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng TP.HCM về số nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án theo quy định.

Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, bổ sung thông tin về 136 căn hộ đã bán và gửi đến Sở Xây dựng theo quy định.

Gateway Thảo Điền là tên thương mại của dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại khu vực Thảo Điền. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm.