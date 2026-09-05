Ông Nguyễn Quốc Cường dùng Lamborghini làm giải thưởng cho khách mua căn hộ

(VTC News) -

Sáng 5/9, trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (C-Holdings) - chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Temerario màu vàng được đưa về Việt Nam, đồng thời hé lộ dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới mang tên Solina Luxury Apartments.

Chiếc Lamborghini Temerario màu vàng vừa cập cảng tại Việt Nam được ông Nguyễn Quốc Cường đăng tải.

Theo ông Cường, đây là dự án đầu tiên của C-Holdings ở phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM). Đáng chú ý, khách hàng mua sản phẩm tại dự án sẽ có cơ hội sở hữu chiếc Lamborghini Temerario thông qua hình thức bốc thăm.

Ông Cường giới thiệu đây là chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên tại Việt Nam. Hiện thông tin chi tiết về chương trình bốc thăm, số lượng sản phẩm áp dụng cũng như thời điểm tổ chức chưa được công bố.

Lamborghini Temerario là dòng siêu xe thay thế Huracán, lần đầu được hãng xe Italy giới thiệu năm 2024. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép với ba mô-tơ điện.

Theo tìm hiểu, Solina là tên thương mại của dự án Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View), nằm tại phường Rạch Dừa, TP.HCM - thuộc khu vực TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp được giới thiệu thuộc hệ sinh thái C-Holdings.

Dự án có tổng diện tích gần 11.900 m², được định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm khách sạn và căn hộ du lịch. Theo các thông tin quy hoạch được công bố, dự án dự kiến có một khối khách sạn cao 26 tầng với khoảng 264 phòng và một khối căn hộ du lịch cao 37 tầng với khoảng 650 căn, cùng hai tầng hầm liên thông.

Đầu tháng 8/2026, UBND TP.HCM cho phép Công ty CP Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng 6.471 m² đất tại phường Rạch Dừa để kết hợp với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận trước đó, triển khai dự án Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương.

Phối cảnh dự án Solina Luxury Apartments.

Sau khi chuyển mục đích, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 11.893,3 m². Toàn bộ diện tích được xác định là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2067, theo quyết định của UBND TP.HCM. Doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm nguồn lực và triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ được phê duyệt.

Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2025. Đến tháng 8/2026, các thông tin công khai cho thấy dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để triển khai.