Căn hộ The Sunrise Bay giải quyết đồng thời bài toán an cư lẫn tích sản dài hạn

(VTC News) -

Thiết kế đa năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi chủ nhân

Thay vì bó buộc trong một công năng duy nhất, bất động sản thế hệ mới đòi hỏi tính linh hoạt cao để tối ưu hóa giá trị sử dụng và dòng tiền theo thời gian. Tọa lạc tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, quần thể căn hộ Diamond - The Sunrise Bay mở ra giải pháp sở hữu thông minh, giải quyết đồng thời bài toán an cư thực tế lẫn mục tiêu tích sản vững chắc cho nhiều thế hệ.

Quần thể 5 tòa tháp Diamond - The Sunrise Bay mở ra giải pháp an cư và tích sản linh hoạt.

The Sunrise Bay gồm 5 tòa căn hộ tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất tại siêu đô thị với 25 tầng, khoảng 2.300 căn với các loại Studio, 1PN+1 và 2PN. Cơ cấu sản phẩm tạo ra nhiều kịch bản sở hữu, từ nơi ở đầu tiên đến tài sản dành cho con hoặc căn hộ phục vụ chuyên gia và khách thuê dài hạn.

Với người mua để ở, căn hộ Diamond mang đến tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, đồng bộ và vận hành chuyên nghiệp của Vinhomes. Dòng Studio phù hợp với người độc thân hoặc chuyên gia; căn 1PN+1 có thêm không gian linh hoạt để làm việc; căn 2PN đáp ứng gia đình trẻ hoặc cha mẹ muốn sống gần con. Khi hoàn cảnh thay đổi, công năng cũng có thể chuyển theo các chặng sống.

Với phụ huynh chuẩn bị nơi ở cho con, quy hoạch Làng Đại học 189ha với 15 trường và khoảng 76.000 sinh viên tạo nên một bối cảnh dài hạn. Căn hộ có thể được sử dụng khi con học tập, sau đó chuyển thành tài sản cho thuê hoặc nơi ở của gia đình.

Với người muốn khai thác, vị trí gần ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh & TOD, khu văn phòng, giáo dục và thương mại mở ra nhiều nhóm khách tiềm năng: chuyên gia, giảng viên, nhân sự doanh nghiệp, người làm việc trong hệ sinh thái và khách lưu trú dài ngày. Tiêu chuẩn hoàn thiện Diamond giúp giảm khối lượng thi công sau bàn giao, tạo điều kiện đưa căn hộ vào sử dụng sớm hơn.

Không gian căn hộ được may đo tinh tế, dễ dàng chuyển đổi công năng qua từng giai đoạn sống.

Quản lý vận hành 5 sao cùng đòn bẩy hạ tầng đảm bảo cho giá trị dài lâu

Giá trị của một bất động sản cao cấp không chỉ được quyết định tại thời điểm mua, mà luôn song hành cùng tốc độ hoàn thiện và khả năng tích hợp hạ tầng thực tế của khu vực.

Tại The Sunrise Bay, hành trình bồi đắp giá trị này được cụ thể hóa bằng những mốc tiến độ hạ tầng cực kỳ rõ nét. Vincom Mega Mall kết nối trực tiếp với Depot Hạ Long dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, tiếp nối sau đó là sự xuất hiện của Vincom Mega Mall nội khu vào tháng 8/2028.

Sự hiện diện của hai đại TTTM với tổng diện tích sàn lên tới 170.000m² không chỉ mở ra một thiên đường mua sắm - giải trí đỉnh cao cho cư dân, mà còn là những “thỏi nam châm” thu hút dòng du khách liên vùng và cư dân về an cư lập nghiệp, thúc đẩy nhu cầu lưu trú tăng trưởng phi mã.

Chuẩn vận hành 5 sao Vinhomes là bảo chứng cho chất lượng sống và giá trị tài sản dài hạn.

Trong dòng chuyển động đó, The Sunrise Bay nắm giữ lợi thế của một quần thể căn hộ nằm tại cửa ngõ siêu đô thị, nơi các dòng kết nối, tri thức và thương mại cùng gặp gỡ. Nguồn cung giới hạn trong 5 tòa, tiêu chuẩn hoàn thiện Diamond cùng chất lượng vận hành Vinhomes tạo nên nền tảng khác biệt cho sản phẩm.

Đây cũng là những yếu tố giúp căn hộ duy trì sức hút với cộng đồng cư dân có nhu cầu ở thực, chuyên gia, người lao động chất lượng cao và các gia đình trẻ hình thành quanh hệ sinh thái đô thị.

Sở hữu căn hộ tại The Sunrise Bay vì thế không dừng lại ở việc lựa chọn nơi an cư. Đó có thể là tổ ấm bên vịnh di sản, nơi ở dành cho con trong hành trình học tập và lập nghiệp, một tài sản tích lũy cho tương lai hoặc nguồn khai thác dài hạn đón đầu cộng đồng đang từng bước hình thành. Khi siêu đô thị càng hoàn thiện, mỗi nhịp sống mới lại tiếp tục cộng hưởng vào giá trị căn hộ.

Giữa một thành phố trực thuộc Trung ương đang mở rộng bằng hạ tầng, tri thức và những dòng người mới như Quảng Ninh, The Sunrise Bay mang đến một tài sản luôn chuyển động cùng tương lai. Giá trị ấy được vun bồi mỗi ngày bởi vị trí tâm mạch, chuẩn sống Diamond và sức sống thật của một cộng đồng đô thị đang lớn lên bên vịnh di sản.