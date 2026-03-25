Sống như nghỉ dưỡng với 'view rừng, hướng biển' - giấc mơ của các runner

(VTC News) -

Với “view rừng, hướng biển” hiếm có, Vinhomes Green Paradise trở thành lựa chọn an cư lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng thân - tâm - trí, trong khi cơ hội sở hữu được gia tăng đáng kể nhờ chính sách đột phá: “5 năm không lo lãi suất”.

Hành trình tận hưởng thiên nhiên nguyên bản

Ngay khi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ mở bán vé, ngày 20/3, anh Bình Nguyên (TP.HCM) - một runner giàu kinh nghiệm - đã nhanh chóng đăng ký. Trước đó, khi những thông tin đầu tiên về giải chạy được hé lộ, anh đã chủ động đến Cần Giờ khảo sát cung đường đặt phòng lưu trú và khảo sát cung đường.

“Tôi như bay giữa biển rừng rộng lớn”, anh Nguyên thốt lên khi trải nghiệm cung đường qua Rừng Sác và Vinhomes Green Paradise. “Cảm nhận rõ ràng là nhịp chạy bền hơn, ít hụt hơi khi duy trì pace dài. Không chỉ là nơi có không khí trong lành hiếm có, đây còn là không gian sống lý tưởng.”

Cần Giờ mang đến cung đường chạy xanh nhất trong hệ thống giải Vnexpress Marathon.

Cảm nhận của anh Nguyên càng rõ nét khi đặt Cần Giờ cạnh lõi đô thị TP.HCM - nơi mật độ xây dựng cao, giao thông áp lực và diện tích cây xanh chỉ khoảng 0,55-0,7 m²/người, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 8-10 m2/người cho một đô thị bền vững.

Ngược lại, tại Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, hệ sinh thái rừng ngập mặn quy mô 75.000 ha mang lại hàm lượng oxy dồi dào, trong khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, tạo nên một môi trường sống trong lành hiếm có tại TP.HCM.

Giữa lòng siêu đô thị, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất thế giới với quy mô hơn 800ha và tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km là những “đường chạy tự nhiên” độc đáo. Hai lớp mặt nước biển và hồ đan xen tạo nên những “đường chạy nghỉ dưỡng” độc đáo, nơi mỗi bước chân không chỉ là rèn luyện thể lực mà còn là hành trình tái tạo năng lượng.

Anh Nguyên cho biết, hành trình khám phá đường chạy Cần Giờ gieo vào anh ước mơ lớn hơn: được an cư tại chính nơi mang lại trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất.

Nền giá chỉ bằng 1/10 trung tâm và đặc quyền “5 năm không lo lãi suất”

Câu chuyện của anh Nguyên không phải cá biệt, mà là sự tiếp nối xu hướng “bỏ phố về biển” ngày càng thịnh hành những năm gần đây.

Xu hướng này được tiếp sức mạnh mẽ nhờ “cuộc cách mạng” hạ tầng đang diễn ra tại TP.HCM. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, động thổ cuối 2025, dự kiến hoàn thành quý IV/2028, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 13 phút. Cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2029, khai thông trục kết nối đường bộ chỉ còn 40-50 phút, thay cho phà Bình Khánh với hơn 2 giờ hiện tại. Khi khoảng cách được xóa nhòa, lựa chọn sống ven biển mà vẫn gắn kết với trung tâm trở thành xu hướng tất yếu.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hiện thực hóa ước mơ “bỏ phố về biển” của các gia đình trẻ và giới thượng lưu.

Vinhomes Green Paradise trở thành tâm điểm của làn sóng “di cư xanh” khi hội tụ các trụ cột giá trị mang tính dẫn dắt thị trường.

Theo dữ liệu từ CBRE Vietnam và Avison Young Vietnam, giá nhà liền thổ trung bình trên thị trường đã đạt khoảng 300 triệu đồng/m2. Nhiều dự án tại Thủ Thiêm ghi nhận mức giá tiệm cận 1 tỷ đồng/m2, trong khi các dinh thự hạng sang có tổng giá trị lên tới 200-700 tỷ đồng/căn.

Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise hiện vẫn ở “vùng trũng giá”, với mức giá chỉ tương đương 1/10 so với trung tâm TP.HCM. Rõ ràng, Vinhomes Green Paradise đang ở một “vùng lệch pha” hiếm hoi của thị trường: mức giá chưa kịp phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng trong khi các nền tảng như hạ tầng, quy hoạch và hệ sinh thái tiện ích đang dần hoàn thiện.

Hầu hết các căn biệt thự tại Vinhomes Green Paradise sở hữu bãi tắm riêng, kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng, cân bằng.

Chưa kể, cùng với mặt bằng giá hấp dẫn, ngay lúc này, Vinhomes Green Paradise còn đang được áp dụng chính sách đột phá “5 năm không lo lãi suất”.

Cụ thể, nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất. Chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 5 năm, như một “tấm khiên kim cương” bảo vệ khách hàng trước mọi biến động thị trường. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của Vinhomes trên thị trường.

Nhưng trên tất cả, động lực thôi thúc mạnh mẽ nhất là sự thay đổi trong định nghĩa về “nhà”. Vinhomes Green Paradise đại diện cho một xu hướng mới: nơi con người không phải lựa chọn giữa đô thị và thiên nhiên, mà có thể sở hữu cả hai trong cùng một không gian. Một bên là hệ tiện ích và hạ tầng đồng bộ của siêu đô thị, một bên là môi trường sinh thái nguyên bản của rừng và biển.

“Đây là nơi có thể sống, nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Một ngôi nhà ‘view rừng, hướng biển’ không còn là giấc mơ xa xỉ, mà là lựa chọn có thể hiện thực hóa”, anh Nguyên chia sẻ.