Sinh viên nước ngoài xúc động lần đầu nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Sáng 20/8, ngày thứ hai diễn ra chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại TP.HCM, di tích lịch sử Dinh Độc Lập tiếp tục đón hàng nghìn người dân, du khách, trong đó có nhiều sinh viên nước ngoài, đến xếp hàng từ sớm.
Nhóm sinh viên đến từ Vanuatu bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được trải nghiệm thực tế ảo (VR), trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Cùng tham gia chương trình, Lingban Laruena Chloe cho biết từ khi đến Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một chương trình có ý nghĩa như vậy.
Trong khi đó, sinh viên Toa Fleurnisha Woidevihi cho biết trải nghiệm bằng kính VR mang đến cho cô cảm giác như đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945.
“Khi đeo kính VR, tôi xúc động như mình là công dân Việt Nam đang đứng ở Quảng trường Ba Đình. Tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của những người có mặt trong thời khắc lịch sử”, Toa Fleurnisha Woidevihi chia sẻ.
Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.
Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức.
Báo Điện tử VTC News trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại TP.HCM, bao gồm:
1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
3. Tập đoàn FPT
4. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát
5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
6. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
8. Tổng công ty Điện lực Miền Nam
9. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
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