Sinh viên nước ngoài xúc động lần đầu nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Sáng 20/8, ngày thứ hai diễn ra chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại TP.HCM, di tích lịch sử Dinh Độc Lập tiếp tục đón hàng nghìn người dân, du khách, trong đó có nhiều sinh viên nước ngoài , đến xếp hàng từ sớm.

Nhóm sinh viên đến từ Vanuatu bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được trải nghiệm thực tế ảo (VR), trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Sinh viên Yannick Lunabek, đang học tập tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, cho biết đây là năm đầu tiên anh học tập tại Việt Nam. Chia sẻ về cảm xúc sau khi tham gia chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, Yannick Lunabek cho biết anh thấy rất vui và xúc động khi được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Qua chương trình, Yannick Lunabek cảm nhận được niềm tự hào của người dân Việt Nam về lịch sử dân tộc. “Chúng tôi cảm thấy rất phấn khích, rất vui. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên và tôi mong muốn có thể trải nghiệm chương trình này lần thứ hai”, Yannick Lunabek chia sẻ.

Cùng tham gia chương trình, Lingban Laruena Chloe cho biết từ khi đến Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một chương trình có ý nghĩa như vậy.

“Tham gia chương trình này, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi cảm thấy con người Việt Nam rất tử tế, thân thiện và hiếu khách. Khi đến đất nước của các bạn, tôi có cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình, mọi người tiếp đón tôi rất tốt”, Lingban Laruena Chloe nói.

Trong khi đó, sinh viên Toa Fleurnisha Woidevihi cho biết trải nghiệm bằng kính VR mang đến cho cô cảm giác như đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945.

“Khi đeo kính VR, tôi xúc động như mình là công dân Việt Nam đang đứng ở Quảng trường Ba Đình. Tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của những người có mặt trong thời khắc lịch sử”, Toa Fleurnisha Woidevihi chia sẻ.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập trong ba ngày 19-21/8, mở cửa từ 8h đến 18h và phục vụ miễn phí người dân, du khách.

Trong ngày khai mạc 19/8, chương trình thu hút gần 2.000 người dân và du khách đến trải nghiệm.

Người dân đăng ký trực tiếp với ban tổ chức tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đăng ký, người tham gia cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc VNeID để kiểm tra thông tin.

Sau khi hoàn tất thủ tục, mỗi người được phát sticker ghi số thứ tự để dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức.

Báo Điện tử VTC News trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại TP.HCM, bao gồm:

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

3. Tập đoàn FPT

4. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

6. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

8. Tổng công ty Điện lực Miền Nam

9. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

10. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh