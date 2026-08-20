Người dân bồi hồi nghe lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Sáng 20/8, ngày thứ hai chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM).

Ngay từ khi Dinh Độc Lập chưa mở cửa, những vị khách đầu tiên đã có mặt bên ngoài. Từng dòng người nối dài, hồi hộp chờ đến lượt trải nghiệm để được “xuyên không” về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945.

Những vị khách đầu tiên trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng” trong sáng 20/8.

Nhiều bạn trẻ xúc động khi được nhận món quà ý nghĩa từ ban tổ chức, đó là nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập đã từng được Bác Hồ đọc.

Công nghệ VR tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, giúp người tham gia trải nghiệm được hòa vào dòng người đang hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em học sinh hào hứng khi được trải nghiệm không khí lịch sử qua công nghệ hiện đại.

Ông Hoàng Trịnh Phương (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, gia đình 4 người đã đến Dinh Độc Lập từ sớm và hồi hộp chờ được trải nghiệm VR để trở về thời khắc lịch sử của dân tộc.

Chị Nguyễn Huyền Trang đến từ TP Đồng Nai cũng bày tỏ xúc động khi được tham gia chương trình. “Giọng Bác Hồ vang lên làm nước mắt tôi rơi vì xúc động, hạnh phúc. Cảm ơn chương trình đã cho người dân chúng tôi được chứng kiến lại thời khắc mang nhiều ý nghĩa lớn lao”, chị Trang chia sẻ.

Trước đó, trong ngày khai mạc 19/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã thu hút gần 2.000 người dân và du khách đến trải nghiệm.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” được ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Từ 17 đến 19/5/2026, chương trình được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), giúp hơn 3.000 người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21/8/2026, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).