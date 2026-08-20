Dòng người xếp hàng từ sáng sớm, chờ 'xuyên không' về Ba Đình 1945 gặp Bác Hồ

(VTC News) -

Sáng 20/8 - ngày thứ hai của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, từ khi Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM) chưa mở cửa, những vị khách đầu tiên đã có mặt bên ngoài, chờ đến giờ trải nghiệm.

Khoảng 6h, số người tìm đến đông dần lên. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ nối vào hàng. Càng gần giờ mở cửa, dòng người càng kéo dài dọc khu vực trước cổng Dinh Độc Lập. Nhiều người đến sớm mang theo nước uống, tranh thủ ngồi nghỉ trên vỉa hè trong lúc chờ đến lượt.

Dòng người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày trải nghiệm thứ hai.

Sau ngày khai mạc thu hút gần 2.000 người trải nghiệm, sức hút của hành trình “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 tiếp tục thể hiện rõ ngay từ những giờ đầu của ngày trải nghiệm thứ hai.

Dậy từ 4h30, vui vẻ chờ đợi

Đứng đầu hàng người chờ trước cổng Dinh Độc Lập là ba mẹ con chị Phạm Thị Miền (phường Tân Phú, TP.HCM).

Cả ba có mặt từ 5h30, đều mặc áo đỏ sao vàng. Cậu út Nguyễn Nho Nhật Nam mới 5 tuổi, thỉnh thoảng vẫn còn ngái ngủ vì phải thức dậy sớm nhưng luôn miệng hỏi mẹ bao giờ được vào trải nghiệm.

Chị Miền cho biết tối hôm trước, ba mẹ con xem những hình ảnh, chia sẻ của người tham gia chương trình trong ngày đầu tiên trên mạng xã hội. Thấy nhiều người kể về cảm giác xúc động khi được “trở về” Quảng trường Ba Đình năm 1945, chị quyết định đưa hai con đi.

“Ba mẹ con rất háo hức. Từ 4h30, tôi gọi hai con dậy, đánh răng rửa mặt rồi 5h đặt xe qua đây. Tôi nghĩ đến sớm sẽ không phải chờ lâu, không ngờ mọi người cũng đến rất sớm”, chị Miền kể.

Ba mẹ con chị Phạm Thị Miền (phường Tân Phú, TP.HCM) dậy từ 4h30 để chuẩn bị tham gia trải nghiệm.

Riêng Nam đã dặn mẹ từ tối hôm trước rằng sáng hôm sau phải gọi mình dậy “bằng được”.

“Con hơi buồn ngủ vì dậy sớm nhưng vẫn rất vui. Hôm qua con đã dặn mẹ phải gọi con dậy. Con chờ gần 3 tiếng rồi, nhưng đứng ở đây con rất thích vì các cô chú nói ba mẹ con là những người đầu tiên được trải nghiệm hôm nay”, Nam nói.

Trong lúc chờ, cậu bé cầm lá cờ Tổ quốc, vui vẻ chụp ảnh trước Dinh Độc Lập. Với chị Miền, điều chị chờ đợi không chỉ là cho hai con thử một công nghệ mới, mà còn là cơ hội để những câu chuyện lịch sử vốn được các con biết đến qua sách vở trở nên gần gũi hơn.

“Tôi muốn các con được cảm nhận lịch sử theo một cách trực quan. Những điều được học trong sách, nếu hôm nay các con có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận trong một không gian tái hiện như vậy thì chắc chắn sẽ nhớ lâu hơn”, chị nói.

Ba mẹ con chị Miền chỉ là một trong nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Dinh Độc Lập từ sáng sớm.

Không ít phụ huynh cho biết họ chủ động đưa con đến bởi muốn các em có thêm một cách tiếp cận lịch sử ngoài những trang sách và bài học trên lớp.

Bé Nguyễn Nho Nhật Nam (5 tuổi) thích thú khi được mẹ dẫn đi trải nghiệm chương trình đặc biệt.

Người trẻ nối dài hàng chờ

Đến 7h, lượng người đổ về Dinh Độc Lập tăng nhanh. Hàng chờ từ vài gia đình ban đầu dần kéo dài với phần đông là học sinh, sinh viên và người trẻ.

Nhiều nhóm bạn đi cùng nhau, đứng trò chuyện, người tranh thủ chụp ảnh. Một số ngồi xuống vỉa hè khi thời gian chờ kéo dài nhưng vẫn giữ vị trí trong hàng.

Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm hai trường Đại học Luật TP.HCM, cùng nhóm bạn đến từ 6h. Em cho biết cả nhóm quyết định đi sau khi xem những đoạn video về chương trình được chia sẻ trên mạng xã hội tối hôm trước.

“Em thấy nhiều người sau khi tháo kính VR nói rằng rất xúc động. Có những cô chú lớn tuổi, có cả các bạn trẻ. Tụi em tò mò không biết cảm giác được đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945 sẽ như thế nào nên hẹn nhau sáng nay đến sớm”, Minh Anh chia sẻ.

Các bạn trẻ vui vẻ xếp hàng chờ đợi.

Cô gái trẻ cho rằng việc phải xếp hàng chờ không khiến cả nhóm nản lòng. Điều họ muốn là trực tiếp trải nghiệm một sự kiện lịch sử vốn chỉ được biết đến qua những bức ảnh, thước phim tư liệu và sách giáo khoa.

“Ngày 2/9/1945 thì ai cũng từng học, nhưng biết một sự kiện và có cảm giác như mình đang đứng trong sự kiện ấy chắc chắn rất khác nhau. Đó là điều tụi em chờ đợi nhất”, Minh Anh nói.

Cũng có mặt từ sớm, Trần Quốc Huy (28 tuổi, TP.HCM) tranh thủ đến trước giờ đi làm. Huy cho biết từng nhiều lần xem hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nhưng đây là lần đầu anh biết đến một chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện thời khắc lịch sử này.

“Mình muốn biết cảm giác khi mình không còn chỉ đứng bên ngoài xem một bức ảnh hay đoạn phim, mà được đặt vào giữa không gian của ngày 2/9/1945 sẽ như thế nào. Vì còn phải đi làm nên mình chọn đến thật sớm”, Huy chia sẻ.

Ở một đoạn khác của hàng chờ, chị Nguyễn Thanh Hương (phường Hiệp Bình, TP.HCM) đưa con gái đang học THCS đến tham gia chương trình. Quyết định được hai mẹ con đưa ra sau khi cô bé xem hình ảnh trải nghiệm của ngày đầu tiên và hỏi mẹ có thể đến Dinh Độc Lập để “gặp Bác Hồ” hay không.

“Tôi giải thích với con rằng đây là không gian được tái hiện bằng công nghệ, nhưng con vẫn rất háo hức. Tôi nghĩ chính sự tò mò đó là điều đáng quý. Nếu sau trải nghiệm, con muốn tìm hiểu thêm về Bác Hồ, về ngày Độc lập hay lịch sử đất nước thì chuyến đi hôm nay đã có ý nghĩa”, chị Hương nói.

Đến 8h, lượng người xếp hàng đã tới hơn 300.

Đến gần giờ mở cửa, dòng người tiếp tục nối dài bên ngoài Dinh Độc Lập. Đến 8h, lượng người xếp hàng đã tới hơn 300. Sự đông đúc trong sáng ngày thứ hai nối tiếp không khí của ngày khai mạc 19/8.

Qua kính thực tế ảo, người xem được trở lại không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào biển người dự lễ Độc lập và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khoảng cách 81 năm được thu ngắn trong vài phút trải nghiệm. Đó cũng là điều khiến nhiều người chấp nhận thức dậy sớm, dành hàng giờ xếp hàng trước Dinh Độc Lập trong sáng 20/8.