Siêu thị điện máy giảm sâu đến 60% kích cầu mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5

Không chỉ là một chương trình khuyến mãi thông thường, đây còn được xem là đợt kích cầu cao điểm mùa hè, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu các thiết bị điện máy thiết yếu với mức giá tối ưu nhất trong năm.

Kỳ nghỉ kéo dài cùng thời tiết bắt đầu chuyển nóng khiến nhu cầu mua sắm điện máy tăng mạnh. Các sản phẩm như điều hòa, quạt mát, tủ lạnh, máy giặt, tivi… trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhằm phục vụ sinh hoạt và nâng cao tiện nghi trong mùa hè.

Loạt sản phẩm giá sốc, ưu đãi giới hạn trong dịp lễ

Chương trình diễn ra từ 24/4 đến 3/5/2026, áp dụng trên nhiều ngành hàng với mức giảm lên đến 60%, số lượng ưu đãi có hạn.

Trong đó, nhiều sản phẩm được bán với mức giá sốc không thể bỏ lỡ như: điều hòa 2 chiều Inverter 9000BTU thương hiệu Casper, Coex, Aqua giá sốc chỉ 5.990.000đ; Google TV 4K 55 inch 7.990.000đ; Máy giặt 8,5kg Coex 3.590.000đ; tủ lạnh Side by Side 430L Samsung, LG, Coex giá chỉ từ 9.690.000đ; quạt cây Toshiba 790.000đ; nồi cơm điện 1,8L Coex 469.000đ…

“Mua 1 lần – Mát lâu dài”: Tâm điểm khuyến mãi là điều hòa & thiết bị mùa hè

Theo ghi nhận tại các siêu thị của MediaMart, các sản phẩm điều hòa và thiết bị làm mát đang được khách hàng tìm mua nhiều hơn cả. Đây là xu hướng phù hợp với nhu cầu thực tế khi người tiêu dùng dành nhiều thời gian sinh hoạt tại nhà trong kỳ nghỉ lễ và bắt đầu chuẩn bị cho mùa nắng nóng kéo dài.

Đáng chú ý, nhiều mẫu điều hòa Inverter được áp dụng mức giá trọn gói hấp dẫn, đã bao gồm vật tư và công lắp đặt, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí ngay từ ban đầu. Bên cạnh đó, các sản phẩm quạt mát, tủ lạnh dung tích lớn và máy giặt cũng được điều chỉnh về mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu nâng cấp thiết bị gia đình trong dịp lễ.

Cụ thể, điều hòa Coex 1 chiều Inverter 12.000 BTU giảm 25%, giá trọn gói còn 7.490.000đ; điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 12.000 BTU giảm 41%, giá sau khuyến mại còn 7.990.000đ; điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.250 BTU giảm 15%, giá còn 7.490.000đ. Các dòng sản phẩm khác như điều hòa Gree 9.000 BTU giảm 23% còn 8.490.000đ; điều hòa Daikin 12.300 BTU giảm 13% còn 13.590.000đ... cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Ở nhóm sản phẩm quạt mát, nhiều mẫu quạt cây, quạt hộp, quạt điều hòa được bán với mức giá từ vài trăm nghìn đồng, phù hợp với nhu cầu giải nhiệt nhanh, chi phí thấp của nhiều gia đình trong dịp lễ: Quạt cây Vinawind giảm 41% giá siêu sốc 790.000đ, chỉ có trong dịp lễ; Quạt điều hòa 35 lít Hòa Phát giảm 28% giá cực sốc 1.690.000đ; Quạt treo tường Coex giảm 39% giá siêu rẻ 1.090.000đ...

TV sale lớn mừng lễ, nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia

Trong dịp nghỉ lễ, nhiều mẫu TV cũng được điều chỉnh về mức giá hấp dẫn, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị giải trí cho gia đình.

Nổi bật có thể kể đến Smart TV 43 inch Coex 43UT7002X giảm 41% giá còn 5.290.000đ; Smart TV 4K 55 inch Samsung 55U8500 giảm 45%, giá còn 9.990.000đ; Smart TV 4K 55 inch LG 55UA7350PSB giảm 19%, giá áp dụng trong dịp lễ còn 9.990.000đ.

Các sản phẩm TV màn hình lớn tiếp tục đóng vai trò thu hút khách hàng trong dịp lễ, đặc biệt khi nhu cầu giải trí tại gia gia tăng trong thời gian nghỉ dài ngày.

Tủ lạnh, máy giặt đồng loạt giảm sâu, giá tốt áp dụng duy nhất dịp lễ

Tại MediaMart, bên cạnh điều hòa giảm giá mạnh, nhóm tủ lạnh và máy giặt cũng được áp dụng mức giá cạnh tranh, kèm nhiều ưu đãi nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng. Nhiều sản phẩm được tặng quà trị giá lên đến 3 triệu đồng như quạt cây, ấm siêu tốc, cùng hỗ trợ lắp đặt lên đến 400.000 đồng và chương trình “đổi cũ lấy mới” trợ giá đến 1 triệu đồng.

Nhiều model đến từ các thương hiệu lớn được giảm giá sâu trong dịp lễ như tủ lạnh Inverter LG 266 lít giảm 28%, giá còn 6.490.000đ; tủ lạnh Side by Side Coex 442 lít giảm 43%, giá còn 11.990.000đ...

Thiết bị công nghệ mừng lễ, laptop, smartphone sập giá

Dịp nghỉ lễ kéo dài là thời điểm phù hợp để nhiều người làm mới thiết bị công nghệ, phục vụ tốt hơn cho học tập, công việc và giải trí. Hòa cùng chương trình “Mừng lễ lớn – Giảm giá lớn”, MediaMart đưa nhiều mẫu laptop, smartphone về mức giá phù hợp.

Từ các mẫu laptop cấu hình ổn định cho học tập, làm việc văn phòng đến những dòng điện thoại có hiệu năng tốt, camera sắc nét, pin bền bỉ, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để nâng cấp trải nghiệm số với chi phí tiết kiệm hơn: Laptop Acer core i3 giá chỉ 11.690.000đ; Laptop ASUS Vivobook ryzen 5 giá chỉ 14.490.000đ; Laptop Dell ryzen 5 giảm 15% giá siêu sốc 16.990.000đ...

Ưu đãi gia tăng, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm thuận lợi

Bên cạnh mức giảm giá trực tiếp, MediaMart còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng trong dịp cao điểm. Theo đó, nhiều sản phẩm điện lạnh được miễn phí vật tư và công lắp đặt với giá trị lên đến 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng hình thức trả góp 0% lãi suất, tặng quà và phiếu mua hàng trị giá lên tới 2 triệu đồng đối với một số ngành hàng. Chính sách đổi trả linh hoạt cùng thời gian bảo hành được gia hạn thêm cũng góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao.

Nguồn hàng dồi dào, sẵn sàng phục vụ cao điểm mua sắm

Ghi nhận tại nhiều siêu thị MediaMart cho thấy lượng khách tăng đáng kể trong những ngày đầu triển khai chương trình, tập trung chủ yếu ở khu vực trưng bày tivi, điều hòa, tủ lạnh và thiết bị gia dụng.

Đại diện hệ thống cho biết MediaMart đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng lớn, đồng thời tăng cường đội ngũ giao nhận và lắp đặt nhằm đảm bảo phục vụ xuyên suốt dịp lễ. Việc chuẩn bị từ sớm giúp hạn chế tình trạng quá tải, đặc biệt với các sản phẩm cần lắp đặt trong giai đoạn nắng nóng.

Kỳ nghỉ lễ thúc đẩy sức mua, tạo đà tăng trưởng thị trường điện máy

Theo đánh giá từ các đơn vị bán lẻ, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là một trong những giai đoạn quan trọng trong chu kỳ kinh doanh của ngành điện máy. Đây là thời điểm người tiêu dùng có nhiều thời gian mua sắm hơn, đồng thời sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình.

Nhu cầu gia tăng đối với các thiết bị giải nhiệt như điều hòa, quạt mát, tủ lạnh… đang góp phần thúc đẩy doanh số toàn thị trường trong mùa hè năm nay.

Với mức giảm giá sâu, ưu đãi đa dạng và sự chuẩn bị đồng bộ về hàng hóa, dịch vụ, chương trình “Mừng Lễ Lớn – Giảm Giá Lớn” của MediaMart đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ. Khách hàng có thể đặt mua online tại website https://mediamart.vn/, liên hệ hotline 1900 6788 hoặc đến trực tiếp hơn 330 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 24/4 đến hết 3/5/2026.