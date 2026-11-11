Trường tiểu học ở Huế có hiệu trưởng mới sau khi hiệu trưởng cũ từ chức

(VTC News) -

Ngày 11/11, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau khi ông Lê Thanh Sơn xin từ chức hiệu trưởng.

Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, bà Hồ Thị Phi Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu được điều động đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 10/11/2026 đến ngày 9/11/2031.

UBND phường Thuận Hoá trao quyết định bổ nhiệm cho tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Phường Thuận Hoá)

Trước đó, hiệu trưởng của một số trường tiểu học đóng tại phường Kim Long; Hương An và Thuận Hoá (TP Huế) có đơn xin từ chức gồm Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long); Trường Tiểu học Hương An (phường Hương An) và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hoá).

Tại phường Thuận Hoá, ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cũng có đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 5/11, Đảng uỷ phường Thuận Hoá có thông báo số về việc cho viên chức quản lý từ chức. Theo đó, thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn được từ chức theo nguyện vọng.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hoá, TP Huế)

Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Thuận Hoá thông báo để UBND phường và các cơ quan liên quan biết để thực hiện quy trình, thủ tục và kiện toàn chức danh quản lý theo quy định.

Trong khi đó, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đảng uỷ phường Hương An xác nhận, địa phương nhận được đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân là bà Phan Thị Thu S., Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An.

“Đơn từ chức của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An được chấp thuận, hiện người này được đưa xuống làm giáo viên và phường bố trí người tạm thời phụ trách công việc của hiệu trưởng...”, lãnh đạo Đảng uỷ phường Hương An cho biết.

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Kim Long cũng xác nhận, có nhận được đơn xin từ chức của bà Trần Thị G., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long).

“Cô Trần Thị G. xin từ chức với lý do cá nhân, sau khi nhận được đơn, Đảng uỷ phường Kim Long đã chuyển đơn sang UBND phường để tham mưu, xử lý theo thẩm quyền...”, lãnh đạo UBND phường cho hay.