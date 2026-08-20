Bị sét đánh, hai người tử vong ở Ninh Bình

(VTC News) -

Tối 20/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong.

Theo ông Hiếu, vụ việc xảy ra vào chiều tối cùng ngày tại khu vực đê biển thuộc địa bàn xã Rạng Đông. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Hai nạn nhân đi trên một phương tiện mang biển kiểm soát ngoại tỉnh, chở theo thùng xốp để buôn bán thủy hải sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những người này không phải người địa phương.

Hiện trường vụ sét đánh khiến 2 người tử vong vào chiều tối 20/8 tại khu vực đê biển xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rạng Đông đang khẩn trương xác minh danh tính, đồng thời tìm kiếm người thân của hai nạn nhân để thông báo về vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xã Rạng Đông xuất hiện mưa giông. Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xảy ra bất ngờ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xác minh danh tính các nạn nhân.

Cũng trong ngày 20/8, tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra một vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ UBND xã Đan Hải, khoảng 9h30 cùng ngày, ông Trần Kim T. (SN 1969, trú xóm Phú Minh) và ông Hoàng Xuân T. (SN 1970, trú thôn Quý Hoa) ra khu vực đê Đồng 10 để đánh bắt cá.

Thời điểm này, khu vực xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nhận thấy thời tiết diễn biến xấu, hai người vào một chiếc lều dựng giữa ruộng để trú mưa.

Trong lúc đang trú, sét bất ngờ đánh trúng khu vực chiếc lều. Ông Trần Kim T. tử vong tại chỗ, trong khi ông Hoàng Xuân T. bị hất văng xuống nước và bị thương nặng.

Sau vụ việc, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa ông Hoàng Xuân T. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Nghệ An trong tình trạng bỏng nặng.

Chính quyền địa phương sau đó đến hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Từ các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh khi xuất hiện mưa giông, đặc biệt là sấm sét. Khi phát hiện trời chuyển mưa, có sấm chớp, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ở ngoài trời, khu vực đồng ruộng, bờ sông, ao hồ, đê biển hoặc những nơi trống trải.

Người dân không nên trú mưa dưới cây cao, gần cột điện, hàng rào kim loại hoặc các vật thể dễ dẫn điện. Khi đang ở trong nhà, cần đóng cửa sổ, hạn chế sử dụng các thiết bị điện và rút phích cắm những thiết bị không cần thiết.

Đặc biệt, nếu đang di chuyển bằng xe máy hoặc làm việc ngoài trời và xuất hiện dông sét, người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn càng sớm càng tốt, không cố tiếp tục hành trình khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.

Trong trường hợp không kịp tìm nơi trú ẩn, cần tránh tập trung thành nhóm đông người, không nằm xuống mặt đất mà nên thu người ở mức thấp nhất có thể, đồng thời giữ khoảng cách với các vật thể cao, cây cối và khu vực có nguy cơ dẫn điện.