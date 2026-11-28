(VTC News) -

Tại họp báo công bố kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ngày 27/11, ông Vũ Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc VSIP, cho biết mô hình này đã vượt mục tiêu phát triển 30 khu công nghiệp trên cả nước.

Đến nay, hệ thống VSIP thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo hơn một triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Hai Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Vũ Quang Vinh và Sean Lim (từ phải qua) tại buổi họp báo.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VSIP dự kiến diễn ra ngày 3/12 tại TP.HCM, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore. Tại sự kiện, VSIP sẽ công bố các dự án mới cùng định hướng phát triển khu công nghiệp thế hệ tiếp theo (VSIP 2.0).

Đại diện VSIP cho biết, sau ba thập kỷ phát triển, nhu cầu của các nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp không chỉ cần mặt bằng xây dựng nhà máy mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn về hạ tầng công nghệ, năng lượng sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước xu hướng này, VSIP định hướng chuyển từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, tập trung vào bốn trụ cột gồm đổi mới sáng tạo, thông minh, kết nối và tích hợp.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn tới gồm bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế và vật liệu mới. VSIP cũng chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất.

Tại khu công nghiệp VSIP III (TP.HCM), mô hình sản xuất xanh từng bước được triển khai với sự tham gia của các tập đoàn quốc tế như LEGO, gắn với việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Bên cạnh hạ tầng công nghiệp, VSIP tiếp tục phát triển các khu đô thị, dịch vụ, nhà ở, cơ sở giáo dục và y tế nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của chuyên gia và người lao động.

Ra đời năm 1996 từ sáng kiến hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Singapore, với hai đối tác chủ chốt là Becamex và Sembcorp Development, VSIP trở thành một trong những mô hình hợp tác kinh tế tiêu biểu giữa hai quốc gia.