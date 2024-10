VSIP ký hợp tác với đại lý phân phối chiến lược Vạn Xuân Service và Smartland

(VTC News) -

Sáng 4/10, tại Bình Dương, Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) tổ chức buổi Lễ ký kết hợp tác với hai Công ty phân phối bất động sản uy tín trên thị trường là Công ty Cổ Phần Vạn Xuân Service và Công ty TNHH Bất động sản Smartland để đồng phân phối sản phẩm dự án Sun Casa Central

Dựa trên quá trình hình thành, phát triển và kinh nghiệm đội ngũ, VSIP đánh giá cao năng lực, uy tín của các Đại lý phân phối Vạn Xuân Service và Smartland.

Tại buổi lễ, Vạn Xuân Service và Smartland khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ với VSIP lần này là cột mốc quan trọng trong hành trình kinh doanh, cùng Chủ đầu tư đưa những sản phẩm chất lượng với giá trị thật, đáp ứng nhu cầu thật đến khách hàng, đồng hành cùng thị trường bất động sản Bình Dương phát triển lành mạnh và bền vững.

Hình ảnh lễ ký kết.

Với định hướng phát triển nâng cao giá trị tiện ích và chất lượng dịch vụ, bên cạnh việc chú trọng phát triển các khu công nghiệp vốn là giá trị cốt lõi, VSIP Bình Dương cũng phát triển khu đô thị với chuỗi dự án Sun Casa, Sun Casa Central và hệ thống tiện ích The Sun.

Đây sẽ là nơi cư dân được trải nghiệm cân bằng với các yếu tố như chất lượng sống tốt, trải nghiệm dịch vụ và tiện nghi liền kề, kết nối hoàn hảo với môi trường làm việc và với một chi phí hợp lý nhất định.

Chất lượng sống của cư dân Sun Casa Central còn được đảm bảo bởi nhà quản lý vận hành chuyên nghiệp Savills là tập đoàn đến từ Anh quốc, một thương hiệu hàng đầu thế giới trong vận hành và quản lý khu đô thị.

Hình ảnh thực tế dự án Sun Casa Central.

Điểm nổi bật nhất của Sun Casa Central là hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp hiện hữu giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay từ lúc nhận bàn giao nhà.

Tổ hợp thể thao The Sun Sports Center rộng 1,3ha tiêu chuẩn Edge Châu Âu với hồ bơi đạt chuẩn dài 50m, phòng gym đa năng, sân đá bóng mini, sân tennis trong nhà, cụm 6 sân cầu lông hiện đại, sauna & steambath,…, hệ thống F&B The Cup Coffee, chuỗi tiện ích The Sun với công viên nhạc nước, đường chạy bộ, chợ đêm,…). Tất cả các tiện ích này đã đi vào hoạt động và sẵn sàng phục vụ cư dân.

Hình ảnh thực tế dự án The Sun Sports Center.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nhân, Vạn Xuân Service và Smartland là ba đơn vị phân phối chính của dự án Sun Casa Central.

Hiện tại, VSIP sẽ cung cấp các sản phẩm với giá và giá trị rất cạnh tranh ra thị trường. Điển hình như sản phẩm các loại gồm: Nhà phố thương mại, Nhà phố liên kế, Biệt thự song lập, Biệt thự đơn lập,…có giá từ 2,9 tỷ/căn thuộc dự án Sun Casa Central nằm trong chuỗi dự án khu đô thị do VSIP phát triển tại Bình Dương, cung ứng nhà ở, các tiện ích dịch vụ chất lượng, được quản lý vận hành tiên tiến chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận tiện cho cư dân làm việc tại các địa phương và các khu vực lân cận.

VSIP luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường sống hiện đại với không gian xanh và tiện nghi đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh sống lý tưởng cho cả gia đình.

