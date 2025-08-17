Hướng tới kinh tế xanh, Tây Ninh tăng tốc xây dựng các KCN hiện đại, bền vững

(VTC News) -

Chỉ còn ít ngày nữa, Tây Ninh sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án công nghiệp và hạ tầng trọng điểm, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình trở thành “cực tăng trưởng” mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Không khí chuẩn bị cho sự kiện này đang lan tỏa khắp địa phương, từ công trường, khu đất cho tới các cuộc họp điều hành, tất cả đều cho thấy quyết tâm đồng hành cùng nhà đầu tư và niềm tin vào một giai đoạn bứt phá.

Lợi thế chiến lược và làn sóng dự án mới

Nằm ở vị trí “cửa ngõ” kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, lại liền kề TP.HCM và tiếp giáp Campuchia, Tây Ninh sở hữu lợi thế địa lý đặc biệt quan trọng. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng thông qua các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát... để vào thị trường Campuchia và các nước ASEAN. Đồng thời dễ dàng kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay lớn của khu vực.

Chủ đầu tư Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An nhận quyết định đầu tư Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1. (Ảnh: Xuân Thắng)

Những năm gần đây, tỉnh đã liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hình thành các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ đồng bộ với cảng và cửa khẩu, tạo nền tảng vững chắc để phát triển logistics và thu hút đầu tư.

Việc mở rộng địa giới và quy hoạch hợp lý giúp Tây Ninh hướng tới đến năm 2030 sẽ có quỹ đất công nghiệp hơn 16.800 ha, với tổng cộng 59 khu công nghiệp.

Hiện nay, tỉnh đã có 32 khu đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư, tổng diện tích hơn 9.473 ha. Đáng chú ý, gần 1.000 ha đất công nghiệp sạch đã sẵn sàng, giá thuê từ 80 - 275 USD/m² tùy vị trí, cho phép doanh nghiệp triển khai ngay dự án mà không mất thời gian giải phóng mặt bằng.

Các khu kinh tế cửa khẩu với diện tích hơn 68.000 ha đang trở thành hạt nhân hình thành các chuỗi đô thị - dịch vụ - công nghiệp hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Điều đáng nói là Tây Ninh không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà kiên định chiến lược chọn lọc nhà đầu tư chất lượng cao, ưu tiên ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, ít phát thải, chế biến - chế tạo tiên tiến, công nghiệp phụ trợ và logistics. Chính quyền tỉnh luôn chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng để dự án có thể nhanh chóng triển khai.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, các khu công nghiệp đã cấp chứng nhận đầu tư cho 103 dự án mới, trong đó có 76 dự án FDI với tổng vốn hơn 535 triệu USD và 27 dự án trong nước vốn hơn 7.055 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 90 dự án đã điều chỉnh tăng vốn, cho thấy niềm tin và kỳ vọng lớn của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại đây.

Nổi bật trong danh mục các dự án sắp khởi công là Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1. Ngày 13/8 vừa qua, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Dự án có quy mô hơn 322,3 ha, vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sạch, đa ngành, ưu tiên công nghệ cao, ít phát thải, chế biến nông thủy sản và sản xuất vật liệu mới.

Lễ khởi công dự kiến diễn ra vào 19/8 tới, dự án khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho 15.000 - 23.000 lao động, trở thành điểm nhấn thu hút các doanh nghiệp vệ tinh và thúc đẩy kinh tế khu vực.

Khởi công dự án đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Vĩnh Phú)

Cũng trong dịp này, Tây Ninh đã khởi công Khu công nghiệp Thủ Thừa với diện tích 170,7 ha, vốn gần 3.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, phù hợp thu hút ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Khi đi vào hoạt động, KCN này dự kiến tạo việc làm cho 20.000 – 25.000 lao động, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế phía Nam tỉnh.

Tư duy phát triển xanh và cam kết đồng hành

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương luôn xác định doanh nghiệp là động lực trung tâm cho sự phát triển. Với tinh thần “đồng hành cùng nhà đầu tư”, Tây Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đầu tư vào hạ tầng giao thông và logistics để tạo kết nối liên vùng hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung chuyển dịch mô hình tăng trưởng, ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn để trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư chất lượng cao.

Mục tiêu chiến lược được đặt ra là phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh và sinh thái. Các khu hiện hữu sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, bền vững, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu bằng đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Tỉnh cũng đang ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, năng lượng tái tạo, dược phẩm và thiết bị y tế.

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, Tây Ninh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn và minh bạch cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các cuộc đối thoại với doanh nghiệp sẽ được tăng cường, hội nghị chuyên đề được tổ chức định kỳ để chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sau 28 năm hình thành và phát triển hệ thống khu công nghiệp, Tây Ninh đã thu hút được 2.482 dự án, gồm 1.394 dự án FDI và 1.088 dự án trong nước, với tổng vốn gần 17,5 tỷ USD và hơn 174.300 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú. (Ảnh: Châu Sơn)

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tây Ninh sẽ tiếp tục duy trì tinh thần chính quyền đồng hành, minh bạch chính sách, cải cách thủ tục và tạo điều kiện tốt nhất để các dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Với lợi thế địa lý, quỹ đất sạch, chiến lược phát triển xanh cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những lễ khởi công dự kiến vào 19/8 tới không chỉ khởi đầu cho các dự án quy mô lớn, mà còn khẳng định quyết tâm biến Tây Ninh thành điểm đến tin cậy của dòng vốn chất lượng, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.zz