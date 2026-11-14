(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhà trường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc sáp nhập không được làm gián đoạn hoạt động đào tạo, công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng, chứng chỉ. Quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên liên quan cũng phải được bảo đảm.

Sau khi tiếp nhận trường, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép theo quy định pháp luật.

Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. (Ảnh: HCEM)

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất sáp nhập.

Bộ này có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.