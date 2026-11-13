Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM sẽ thành Quảng trường Tri thức

Ngày 13/11, Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết, sau khi nhận bàn giao cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ) sẽ cải tạo và phát triển thành Quảng trường Tri thức quốc tế, bổ sung các không gian phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM. (Ảnh UEH)

Theo đó, công trình dự kiến bao gồm 4 khu vực chức năng: Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng (Urban Think Lab), Không gian Nghệ thuật và Bền vững (Art and Sustainability Studio), Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub), cùng khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp vận hành bền vững, nhất quán theo chiến lược Đại học xanh và bền vững mà UEH đã và đang thực hiện.

Chia sẻ về định hướng này, PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho biết: “UEH xác định trách nhiệm trước hết là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên nền tảng đó, chúng tôi mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức quốc tế - một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng. Từ những trải nghiệm khoa học dành cho các em học sinh khu vực lân cận đến các diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế, tri thức sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Giáo dục và Thành phố”.

Phối cảnh không gian kết nối từ Hồ Con Rùa đến Quảng trường Tri thức và cụm công trình cũ - mới. (Ảnh UEH)

Theo định hướng đề án, Quảng trường Tri thức (Learning Agora, Urban Gateway), lấy cảm hứng từ Agora thời Hy Lạp cổ đại, nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tri thức và đối thoại cộng đồng.

Với vị trí liền kề Hồ Con Rùa, Quảng trường Tri thức ở số 3 Công trường Quốc tế được định hướng trở thành không gian mở, kết nối với cảnh quan xanh và các địa điểm văn hóa, kiến trúc tại trung tâm Thành phố. Tại đây có thể tổ chức các diễn đàn học thuật, triển lãm nghệ thuật, lớp học mở, chương trình trải nghiệm và các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho người dân.

Đặc biệt, UEH dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận, tạo điều kiện để các em tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua thực hành, khám phá và sáng tạo.

Không chỉ phục vụ hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cộng đồng, Quảng trường Tri thức còn được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, học giả và đối tác giáo dục quốc tế.

Cơ sở số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP.HCM nằm cạnh Hồ Con Rùa; có vị trí và kiến trúc đặc biệt giữa trung tâm đô thị, gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía Nam. Trước khi được chuyển giao cho UEH, khu nhà, đất do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, trực thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý và sử dụng. Theo nhiệm vụ được giao, UEH có trách nhiệm quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phù hợp với ý nghĩa lịch sử, đặc điểm kiến trúc và định hướng phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, cơ sở này tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.