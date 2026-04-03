Sắp đấu đội Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan cấm cầu thủ lướt Facebook, TikTok

Theo tờ Thairath, các cầu thủ nữ Thái Lan sẽ không được sử dụng mạng xã hội cho đến khi thi đấu xong tại vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026. Quyết định này được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đưa ra dựa trên đề xuất của huấn luyện viên Nuengrutai Sratongvian.

Mục đích của việc làm này là giữ cho các cầu thủ tập trung tối đa. Ở trận đấu tiếp theo, đối thủ của đội bóng xứ chùa vàng chính là đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Cuộc đối đầu này diễn ra vào ngày 4/4.

Trước đó, ở lượt đầu tiên, U20 nữ Thái Lan giành chiến thắng đầy vất vả trước Bangladesh - đội bóng không được đánh giá cao. Đội bóng xứ chùa vàng bị dẫn trước 0-2. Tuy nhiên, họ ghi 3 bàn thắng trong vòng 10 phút để lật ngược tình thế và giành 3 điểm quan trọng.

Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam không có kết quả tốt ở trận ra quân trước đối thủ mạnh. Lê Hồng Yêu và đồng đội chơi tốt nhưng vẫn phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước U20 nữ Trung Quốc.

Thực tế, chính những sai lầm cá nhân và thua thiệt về thể hình, thể lực khiến U20 nữ Việt Nam thủng lưới đáng tiếc. Khi gặp U20 nữ Thái Lan - đối thủ có sức mạnh tương đương, U20 nữ Việt Nam có thể nghĩ về chiến thắng. Nhiều khả năng đây là trận đấu phân định vị trí nhì bảng giữa đội Việt Nam và Thái Lan.

Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1/4 đến 18/4/2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đặc biệt, 4 đội có thành tích cao nhất tại giải sẽ trở thành đại diện của châu Á tham dự VCK U20 nữ thế giới 2026.

Với thể thức nói trên, thất bại trước Trung Quốc chưa phải thảm họa với U20 nữ Việt Nam. Chính màn đọ sức với chủ nhà Thái Lan mới mang tính quyết định đến tấm vé đi tiếp của cả hai đội. U20 nữ Việt Nam cần ít nhất có được 1 điểm để giữ lợi thế và nghĩ về một trong hai vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Masahiko buộc phải chiến thắng Bangladesh - ẩn số của giải ở lượt trận cuối cùng.