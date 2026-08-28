Sao trẻ Thái Lan: Nếu đủ đội hình, chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Dù thua đội tuyển Việt Nam sau 2 lượt chung kết ASEAN Cup 2026, các cầu thủ và huấn luyện viên Thái Lan vẫn rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng nếu 2 đội gặp lại. Trả lời phỏng vấn ngay khi về nước, tiền đạo Yotsakon Burapha - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của ASEAN Cup 2026 - cho rằng ngay cả với đội hình chắp vá, anh và đồng đội vẫn đủ khả năng áp đảo đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về.

“Nếu đội tuyển Thái Lan có đầy đủ lực lượng, có lẽ chúng tôi sẽ thắng được đội tuyển Việt Nam. Ngay cả với đội hình này, chúng tôi vẫn có thể gây sức ép lên họ, chỉ là không thể xuyên thủng và cũng mắc một số sai lầm”, tờ Thairath dẫn lời Yotsakon. Anh cũng chính là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về.

Tiền đạo Yotsakon Burapha. (Ảnh: FAT)

Đội bóng xứ chùa vàng 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa vì những pha phản lưới. Ngoài ra, Kakana Khamyok cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền. Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận lượt về, thắng chung cuộc 4-2 và giành chức vô địch Đông Nam Á.

“Tôi cảm thấy tiếc. Sau khi chúng tôi ghi được một bàn, thế trận và tinh thần đều nghiêng về phía chúng tôi. Sau đó chúng tôi còn được hưởng phạt đền. Chúng tôi không thể trách anh ấy, thậm chí phải khen anh ấy vì đã dám đứng ra thực hiện. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể lật ngược tình thế.

Trận hôm qua chúng tôi đã chơi tốt. HLV cũng nói rằng chúng tôi chơi tốt nhưng vẫn còn những sai sót. Tất cả mọi người đều tiếc bởi thế trận đã có lúc nghiêng về phía chúng tôi, nhưng chính chúng tôi lại không thể tận dụng được. Tôi không ngờ mình sẽ giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tôi rất vui, nhưng nếu giành được chức vô địch cùng đội tuyển thì tôi sẽ vui hơn”, tiền đạo 21 tuổi cho biết.

Thái Lan gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Huấn luyện viên Anthony Hudson cũng dành nhiều lời khen và bày tỏ sự lạc quan vào tương lai của đội tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân này tin rằng khi có đầy đủ đội hình trong các loạt trận quốc tế tiếp theo, đội bóng xứ chùa vàng có thể “thắng tất cả các trận đấu”.

“Trong hai đợt tập trung vừa qua, bao gồm cả đợt này, chúng tôi xem đây là cơ hội tìm kiếm và thử nghiệm nhiều cầu thủ mới. Do giải không nằm trong FIFA Days nên có nhiều gương mặt mới được trao cơ hội và họ đã làm việc với nhau rất tốt”, HLV Hudson nói.

“Nếu muốn thành công, chúng tôi cần lực lượng tốt nhất, dù danh sách là 23 hay 26 cầu thủ. Hai đợt vừa qua là để thử nghiệm. Sau đây, chúng tôi sẽ kết hợp những cầu thủ đó và lựa chọn những người tốt nhất cho ba đợt tập trung tiếp theo. Đợt tập trung tiếp theo nằm trong FIFA Days. Chúng tôi muốn có những cầu thủ tốt nhất, đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng và đạt được thành công”.