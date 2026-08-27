Báo Thái Lan tiếc nuối, gọi thất bại trước Việt Nam là 'giấc mơ tan vỡ'

(VTC News) -

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hoà 2-2 Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan bày tỏ tiếc nuối khi “Voi chiến” hai lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể lật ngược tình thế trước nhà vô địch.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Tờ Matichon sử dụng cụm từ “giấc mơ tan vỡ” khi nói về thất bại của đội tuyển Thái Lan. Tờ báo này cho rằng “Voi chiến” đã nỗ lực tấn công trong phần lớn thời gian trận đấu và có thời điểm tiến rất gần tới khả năng đưa cuộc đua vô địch trở lại vạch xuất phát.

“Giấc mơ tan vỡ! Đội tuyển Voi chiến Thái Lan hòa 2-2 với Việt Nam, thua chung cuộc 2-4 và bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”, Matichon viết. Tờ báo đồng thời nhấn mạnh Thái Lan tiếp tục phải chờ đợi danh hiệu mới sau khi về nhì hai kỳ liên tiếp.

Truyền thông Thái Lan bày tỏ tiếc nuối khi đội nhà để lỡ chức vô địch. (Ảnh: Viên Minh)

Matichon đặc biệt tiếc nuối quả phạt đền bị Kakana Khamyok bỏ lỡ. Theo tờ báo Thái Lan, đây là cơ hội quan trọng để đội khách san bằng tổng tỷ số. Sau đó, dù Wanchai Jarunongkarn giúp Thái Lan vượt lên 2-1 ở cuối trận, bàn phản lưới của chính cầu thủ này ở phút 90+3 đã chấm dứt hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Tờ Siam Sport mô tả trận đấu tại Mỹ Đình là màn rượt đuổi đầy tiếc nuối với đội nhà: “Thái Lan đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa vì những pha đá phản lưới nhà của chính đội nhà. Với trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, ‘Voi chiến’ đành ngậm ngùi chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Đây là lần thứ hai liên tiếp ‘Những chiến binh sao vàng’ đăng quang ở giải đấu này”.

Tờ báo đồng thời cho rằng dù không thể giành chức vô địch, màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan và huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn đủ sức chinh phục người hâm mộ.

“Dù đội tuyển Thái Lan không giành được chức vô địch, nhưng đã chinh phục được trái tim khán giả!”, Siamsport nhận định.

Tờ Thairath thừa nhận thực tế buồn của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam. Theo đó, hai đội gặp nhau trong 4 trận chung kết ASEAN Cup trong quá khứ. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đã 3 lần vô địch (2008, 2024 và 2026), còn Thái Lan mới chỉ có 1 lần lên ngôi vào năm 2022.

Xét trên hai lượt trận, Thái Lan được đánh giá là có nhiều thời điểm thể hiện tốt hơn Việt Nam nhưng không tận dụng được những cơ hội quan trọng. Dù lỡ hẹn với chức vô địch, màn trình diễn tại giải mang đến những tín hiệu tích cực cho thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan.

Trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup và lần thứ tư bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Với Thái Lan, hành trình tại giải khép lại bằng vị trí á quân lần thứ hai liên tiếp.