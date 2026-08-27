Cầu thủ Thái Lan đá phạt đền lên trời, Madam Pang phản ứng bất ngờ

(VTC News) -

Khoảnh khắc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) nở nụ cười trên khán đài ngay sau khi cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bà trở thành hình ảnh đáng chú ý ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26/8. Ở đầu hiệp 2 trận, Kakana Khamyok sút bóng ra ngoài từ chấm đá phạt 11 mét khiến đội tuyển Thái Lan không thể nâng tỷ số lên 2-0.

Trước đó, chính Kakana Khamyok xâm nhập vòng cấm và bị Phạm Xuân Mạnh tác động từ phía sau. Trọng tài Ahmed Eisa Mohamed Darwish lập tức cho Thái Lan hưởng quả phạt đền.

Thời điểm này, Thái Lan đang dẫn 1-0 trong trận lượt về. Do thua 0-2 trên sân Rajamangala ở lượt đi, “Voi chiến” chỉ cần ghi thêm một bàn để san bằng tổng tỷ số 2-2 và tạo ra bước ngoặt lớn về tâm lý.

Khoảnh khắc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang nở nụ cười trên khán đài. (Ảnh chụp màn hình)

Kakana nhận trách nhiệm thực hiện quả 11m. Tiền vệ Thái Lan lấy đà chậm, nhưng cú dứt điểm sau đó lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Các cầu thủ đội khách ôm đầu tiếc nuối khi cơ hội quý giá để xóa bỏ toàn bộ bất lợi sau trận lượt đi trôi qua.

Đáng chú ý, ngay sau tình huống này, ống kính truyền hình hướng lên khu vực VIP trên sân Mỹ Đình. Madam Pang - Chủ tịch FAT - xuất hiện với nụ cười khá tươi khi đang theo dõi trận đấu.

Video: Kakana sút hỏng quả phạt đền.

Sự trùng hợp về thời điểm khiến khoảnh khắc của người đứng đầu bóng đá Thái Lan gây chú ý. Trong khi Kakana cùng đồng đội tiếc nuối vì quả phạt đền hỏng, Madam Pang lại được ghi hình với biểu cảm hoàn toàn trái ngược trên khán đài.

Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định Madam Pang cười vì Kakana sút hỏng phạt đền. Hình ảnh truyền hình chỉ ghi lại biểu cảm của Chủ tịch FAT ngay sau tình huống này, trong khi nguyên nhân khiến bà nở nụ cười không được xác định.

Pha bỏ lỡ của Kakana trở thành một trong những bước ngoặt đáng tiếc nhất với Thái Lan ở trận chung kết. Nếu quả phạt đền thành bàn, tổng tỷ số sau hai lượt trận sẽ được cân bằng và đội khách có thể tạo sức ép lớn hơn lên tuyển Việt Nam.

Sau đó, Thái Lan thêm một lần vượt lên nhưng không bảo toàn được lợi thế. Hai đội hòa 2-2 tại Mỹ Đình, đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để lần thứ tư giành chức vô địch Đông Nam Á. Madam Pang cùng đội tuyển Thái Lan phải chứng kiến đối thủ nâng cúp trên sân nhà.