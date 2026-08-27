Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan

(VTC News) -

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu của các đội tuyển Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, khác giải ASEAN Cup thuộc quản lý của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 (Premier Division) theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Đội tuyển Việt Nam lần lượt thi đấu với Philippines (26/9), Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10) ở vòng bảng.

FIFA ASEAN Cup 2026 có đội nào tham dự

FIFA ASEAN Cup có 14 đội tuyển tham dự. Ngoài 11 đội tuyển Đông Nam Á, giải đấu còn 3 đội khách mời là Pakistan, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc).

Ban đầu, giải đấu có 16 đội theo kế hoạch tổ chức của FIFA. Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt rút lui do có kế hoạch thi đấu giao hữu trong loạt trận FIFA Days cuối tháng 9.

Thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác ASEAN Cup của AFF. 14 đội tuyển được chia làm 2 hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trước thời điểm bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh.

Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Ở Premier Division, các đội chia làm 2 bảng đấu. Hai đội nhất bảng vào chung kết. Hai đội nhì bảng đấu với nhau tranh hạng 3.