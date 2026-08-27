Tiền đạo Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam, tuyên bố 'lần sau vô địch'

(VTC News) -

Tiền đạo Yotsakon Burapha không giấu được sự thất vọng sau khi đội tuyển Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. Cầu thủ 21 tuổi cho rằng đội nhà có những thời điểm đứng trước cơ hội thay đổi cục diện nhưng không tận dụng được.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

“Cảm thấy tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội vươn lên dẫn trước và cũng có cơ hội bám đuổi trở lại, nhưng đều không làm được, nên rất tiếc. Mọi người đã làm tốt nhất có thể rồi, nên cũng cảm thấy buồn. Khi đang dẫn trước, tôi vẫn tin tưởng vào đội rằng chúng tôi có thể trở lại, nhưng cuối cùng cũng không thể trở lại được. Không sao cả, mọi người đã làm hết sức rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bản thân”, Yotsakon nói.

Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình trong thế bị dẫn 0-2. Đội khách nhập cuộc tốt và Yotsakon chính là người mở tỷ số ở phút 12 bằng cú sút mạnh đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bị dẫn trước tại ASEAN Cup 2026.

Cơ hội lớn nhất để Thái Lan san bằng tổng tỷ số xuất hiện đầu hiệp hai. Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok trong vòng cấm nhưng chính Kakana lại sút phạt đền ra ngoài.

Chỉ vài phút sau, tuyển Việt Nam gỡ hòa khi cú sút của Đỗ Hoàng Hên đập cột rồi chạm thủ môn Chatchai Bootprom đi vào lưới.

Yotsakon là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận chung kết lượt về. (Ảnh: FAT)

Wanchai Jarunongkran giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ở phút 85, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, đội khách không tìm được bàn thắng cần thiết để cân bằng tổng tỷ số. Đến phút bù giờ cuối cùng, Wanchai phản lưới trong nỗ lực ngăn cản pha phối hợp giữa Quang Hải và Xuân Son, ấn định tỷ số 2-2.

Tuyển Việt Nam qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Sau trận, Yotsakon không bình luận nhiều về chức vô địch của đối thủ. Tiền đạo Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam nhưng khẳng định anh và các đồng đội sẽ hướng tới mục tiêu lấy lại ngôi vương ở giải đấu tiếp theo.

“Tôi không bận tâm về việc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ trở về để tiếp tục phát triển. Xin chúc mừng họ nhưng ở lần sau, chúng tôi sẽ tiến bộ hơn và giành chức vô địch”, Yotsakon nói.

Yotsakon là một trong những cầu thủ nổi bật của Thái Lan ở trận chung kết lượt về. Bàn thắng của anh giúp đội khách thắp lại hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Thái Lan không tận dụng được những cơ hội quan trọng, đặc biệt là quả phạt đền bị bỏ lỡ. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng vững trước sức ép của đối thủ để hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.