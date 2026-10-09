Sáng gỡ khó khoáng sản, chiều tháo vướng thủy điện, Đà Nẵng bứt tốc tăng trưởng

(VTC News) -

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, để có kết quả đó, thành phố luôn duy trì đối thoại hằng tuần, tập trung gỡ vướng, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2026.

9 tháng tạo sắc màu tăng trưởng

Ngay từ quý I, nền kinh tế TP Đà Nẵng đã tạo đà khởi sắc nhờ các hoạt động thương mại, dịch vụ đầu năm diễn ra sôi động, cùng với hiệu ứng tích cực từ các chính sách thu hút đầu tư mới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. (Ảnh: Đ.N)

Bước sang quý II, đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục hành chính, dòng vốn đầu tư công được đẩy mạnh giải ngân.

Tới quý III, dù phải đối mặt với không ít áp lực từ chi phí nguyên vật liệu và thị trường quốc tế nhiều biến động, GRDP thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả 9 tháng.

Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sự phụ thuộc đơn thuần vào một vài lĩnh vực truyền thống. Ngành dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, trong đó du lịch, logistics và công nghệ thông tin khẳng định vai trò bệ đỡ vững chắc. Đồng thời, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, khu công nghiệp chuyên sâu và công nghệ cao đang từng bước hình thành hệ sinh thái hoàn thiện.

Nhắc đến sự phục hồi của kinh tế Đà Nẵng trong năm 2026 mang tính ổn định và có chiều hướng tăng tốc rõ rệt qua từng giai đoạn, trả lời Báo Điện tử VTC News, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp.

“Hằng tuần, lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn mà các doanh nghiệp đang vướng. Đơn cử như sáng 7/10, tôi chủ trì đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; chiều cùng ngày, tôi làm việc với doanh nghiệp thủy điện, tín dụng doanh nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”, ông Hùng nói.

Đối với các dự án đầu tư công, mới đây, UBND TP Đà Nẵng quyết định triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm ưu tiên, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Có thể kể ra những công trình giao thông quy mô lớn được áp dụng cơ chế “luồng xanh”, đã và đang góp phần làm nên diện mạo mới của thành phố biển: Nâng cấp, cải tạo các quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo các quốc lộ 14B hơn 4.000 tỷ đồng; mở rộng tuyến đường quốc lộ 14G, tổng mức đầu tư 1.944 tỷ đồng; mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, tổng mức đầu tư 1.965 tỷ đồng; nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, tổng mức đầu tư 1.571 tỷ đồng…

Ngoài ra còn có đường ven sông Cu Đê nối cảng Liên Chiểu đến nút giao lên đường cao tốc Bắc Nam, 1.381 tỷ đồng; mở rộng đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân, tổng mức đầu tư dự kiến 2.633 tỷ đồng.

Đáng chú ý là dự án tuyến đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố (kết nối trung tâm TP Đà Nẵng - Nam Hội An - Chu Lai), tổng mức đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục “luồng xanh” còn có các dự án đầu tư công có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế.

3 tháng cuối cho nhiệm vụ chính trị

Dựa trên đà tăng trưởng tích cực của 9 tháng đầu năm, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng đang bước vào quý IV/2026 với khí thế quyết tâm cao độ nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra cho cả năm.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng hơn 11%.

Ông yêu cầu thời gian tới, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm tra, giám sát; quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

TP Đà Nẵng kiên định mục tiêu tăng trưởng hơn 11%.

Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian đến cuối năm không còn nhiều, cần tăng cường giao ban hằng tuần, đánh giá sự chuyển biến công việc theo từng tuần, quán triệt nghiêm tinh thần “6 rõ”, quyết liệt hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo Thống kê TP Đà Nẵng, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026, trong quý IV cần tiếp tục tập trung củng cố các động lực tăng trưởng chủ yếu, ưu tiên những ngành có quy mô lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa đến nhiều khu vực của nền kinh tế.

Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực dịch vụ. Đây là khu vực có tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế và đóng góp cao nhất vào tăng trưởng GRDP 9 tháng. Trong những tháng cuối năm, cần tập trung thúc đẩy các ngành dịch vụ thị trường đang có tốc độ tăng khá như thương mại, vận tải - kho bãi, lưu trú - ăn uống và dịch vụ hỗ trợ.

Tạo thêm động lực từ công nghiệp - xây dựng, đặc biệt là xây dựng, đây là lĩnh vực đang có mức tăng khá và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung. Do đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tiến độ thực hiện để đẩy nhanh khối lượng xây dựng trong những tháng cuối năm; ưu tiên các dự án đầu tư công, hạ tầng đô thị, giao thông và các dự án lớn có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Duy trì đà tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo và tập trung vào các ngành đang có dư địa tăng trưởng. Với mức tăng 10,78% trong 9 tháng, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng của khu vực công nghiệp. Vì vậy, cần hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm nguyên liệu, đơn hàng, lao động và khả năng tiếp cận vốn; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất mở rộng công suất, tăng sản lượng trong những tháng cuối năm.

Đối với các ngành đang tăng trưởng tốt như sản xuất phương tiện vận tải khác, chế biến gỗ, sản xuất giấy, da và các sản phẩm liên quan, hóa chất, kim loại, cần tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng và tạo thêm giá trị sản xuất.

Khai thác tốt hơn dư địa của các ngành dịch vụ có mức tăng còn thấp như tài chính - ngân hàng, thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.

Ổn định khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chủ động bảo đảm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản những tháng cuối năm, nhất là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và duy trì sản lượng thủy sản.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự bứt phá quyết liệt của các địa phương trong quý cuối năm sẽ là yếu tố tiên phong giúp nền kinh tế Việt Nam hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây không còn là cuộc “chạy đua” kinh tế giữa các địa phương mà là nỗ lực cao nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. TP Đà Nẵng chắc chắn không đứng ngoài guồng quay này. Không khí khẩn trương, nhộn nhịp sản xuất, thi công, kinh doanh sẽ bao trùm thành phố, vì một mục tiêu tăng trưởng bền vững, góp sức cho kinh tế Việt Nam ngày càng hùng mạnh.