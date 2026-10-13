Săn deal 'giảm sốc' nửa giá cùng quà tặng lên tới hàng triệu đồng tại MediaMart

(VTC News) -

Xuyên suốt chiến dịch lần này, MediaMart không chỉ giảm giá sâu mà còn áp dụng hàng loạt ưu đãi thực tế: mua TV, tủ lạnh, máy giặt tặng thêm lò vi sóng hoặc bếp từ trị giá đến 1,5 triệu đồng; giảm thêm đến 15% khi mua sản phẩm thứ hai; hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với quy trình xét duyệt thần tốc; miễn phí giao hàng, lắp đặt tận nhà và chính sách bảo hành “1 đổi 1” vượt trội trong vòng 90 ngày.

Chương trình ‘’Sale thần tốc - Giá giảm sốc đến 50%” đồng loạt triển khai trên toàn hệ thống MediaMart.

Nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn: Màn hình lớn và chuẩn hiển thị cao cấp dẫn sóng thị trường

Nhu cầu nâng cấp không gian phòng khách với màn hình kích thước lớn từ 55 inch đến 85 inch tiếp tục chiếm tỷ trọng ưu tiên trong giỏ hàng gia đình. Điểm mới trong chiến dịch lần này là sự góp mặt của hàng loạt dòng TV thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tấm nền hiển thị cao cấp với mức giá chạm đáy thị trường: Android TV Coex 4K UHD 55 inch (55UT7002X) giảm 36% chỉ còn 8,99 triệu đồng;

Smart TV Samsung 4K 65 inch Crystal UHD (UA65U8500FKXXV) giảm 48% còn 11,99 triệu đồng, tặng kèm lẩu điện đa năng Coex 5L sang trọng; Smart TV OLED 4K LG AI 65 inch (OLED65B4PSA) - tận hưởng độ tương phản vô cực với mức giảm chạm đáy 50%, giá sốc chỉ 18,99 triệu đồng; Google TV Coex 4K UHD 85 inch (85UT7002XG) - màn hình cỡ đại cho rạp chiếu tại gia giảm kỷ lục 49% chỉ còn 20,49 triệu đồng, tặng kèm nồi lẩu điện Coex.

Loạt Smart TV màn hình lớn và hệ thống nghe nhìn giảm giá sâu tại MediaMart.

Điện lạnh và giặt sấy: Giải pháp “thảnh thơi tổ ấm” với công nghệ Inverter tiết kiệm điện

Nhằm hỗ trợ giải phóng sức lao động và tối ưu hóa đơn điện nước hàng tháng, MediaMart trợ giá kịch sàn cho các dòng tủ lạnh dung tích lớn Side By Side cùng loạt máy giặt sấy thông minh: tủ lạnh Side By Side Coex Inverter 442 lít - không gian bảo quản thực phẩm rộng rãi cho đại gia đình, giảm sốc 43% chỉ còn 11,99 triệu đồng, tặng kèm phích nước/bếp tiện ích;

Tủ lạnh 2 cửa Toshiba Inverter 312 lít - lựa chọn hoàn hảo cho gia đình trẻ, giảm 24% chỉ còn 7,49 triệu đồng, tặng ấm siêu tốc Coex Inox 304 1.8 lít; tủ lạnh 4 cửa Panasonic 445 lít - phân khúc cao cấp sang trọng giảm 15% chỉ còn 16,59 triệu đồng.

Bên cạnh đó, máy giặt lồng ngang Inverter Coex 8.5kg - thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, giảm kịch sàn 37% chỉ còn 4,99 triệu đồng, tặng kèm ấm siêu tốc; máy sấy thông hơi Coex 8.5kg - giải pháp chăm sóc áo quần mùa mưa ẩm, giảm 34% chỉ còn 6,49 triệu đồng, tặng kèm bình giữ nhiệt; máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 12kg - công nghệ trí tuệ nhân tạo bảo vệ sợi vải, giảm mạnh 29% chỉ còn 11,99 triệu đồng…

Tủ lạnh Side by Side và Máy giặt Inverter thế hệ mới giảm chạm đáy tại MediaMart.

Thiết bị nhà bếp và chăm sóc sức khỏe: Đủ đầy tiện nghi, đón đầu mùa lạnh

Thời điểm giao mùa và đón không khí lạnh cũng là lúc các gia đình tăng cường sắm sửa bình nước nóng, máy lọc nước và các thiết bị nấu nướng bảo vệ sức khỏe. Loạt sản phẩm gia dụng tại MediaMart ghi nhận mức giá vô cùng hấp dẫn: nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM192EV-GY - đa dạng chế độ nấu nướng thông minh, giảm sâu 40% giá chỉ 1,29 triệu đồng;

Lò vi sóng 20 lít Roler RM-3133B - thiết kế nhỏ gọn, giảm sâu 50% chỉ còn 1,19 triệu đồng; mẫu Toshiba 20 lít giảm còn 1,49 triệu đồng; bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30R 2.5 FE-MT - giữ nhiệt vượt trội, an toàn chuẩn châu Âu, giảm mạnh 44% chỉ còn 2,89 triệu đồng;

Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo 10 cấp Infinity KG10A2I - nguồn nước tinh khiết giàu khoáng chất, giảm sốc 43% chỉ còn 6,99 triệu đồng, tặng chăn sưởi đệm nhung Rapido và miễn phí toàn bộ công lắp đặt; máy lọc không khí LG Puricare 360 Hit AS60GHWG0.ABAE - kháng khuẩn, lọc bụi mịn toàn diện cho không gian sống trong lành, giảm sâu 43% giá chỉ 5,39 triệu đồng…

Thiết bị gia dụng và bảo vệ sức khỏe mùa lạnh trợ giá cực tốt.

Laptop hiệu năng cao giá tốt, smartphone bùng nổ ưu đãi

Đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc kết hợp giải trí đa phương tiện của giới trẻ và dân văn phòng, phân khúc công nghệ ghi nhận cuộc đua trợ giá ấn tượng: Laptop Acer Aspire Lite 15 (AL15-21P-R87W, màn hình 15.6 inch FHD, RAM 8GB, SSD 512GB) - cấu hình mượt mà, lưu trữ thả ga, giảm sốc chỉ còn 16,99 triệu đồng;

Apple MacBook Neo A18 Pro 13 inch (RAM 8GB, SSD 256GB) - đẳng cấp mỏng nhẹ thời thượng, giảm ưu đãi còn 18,39 triệu đồng, hỗ trợ cài đặt và giao hàng miễn phí; Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 - thiết kế thanh lịch, hiệu năng bền bỉ, giảm mạnh 24% chỉ còn 18,99 triệu đồng;

Apple iPhone 17 Pro Max 256GB - siêu phẩm đỉnh cao công nghệ giảm 13% chỉ còn 33,99 triệu đồng; Samsung Galaxy A07 4G (A075F, màn hình 6.7 inch, 4GB/128GB) - smartphone pin trâu, màn lớn chuẩn quốc dân giảm còn 3,69 triệu đồng; song song cùng Xiaomi Redmi Note 15 (6+128GB) giá chỉ 5,59 triệu đồng.

Loạt laptop, smartphone và phụ kiện số trợ giá thần tốc tại MediaMart.

Phụ kiện thông minh chính hãng - Camera WiFi iMou Ranger 2C (3MP) giảm 47% chỉ còn 450.000 đồng; tai nghe không dây Xiaomi Redmi Buds 6 Active giá chỉ 450.000 đồng; bộ cáp sạc nhanh Wopow 20W USB-C giảm sâu còn 199.000 đồng….

Minh bạch chất lượng, an tâm trọn vẹn từ hệ sinh thái phân phối chính hãng

Trước thực trạng thị trường điện máy xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại không rõ nguồn gốc, đại diện Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart khẳng định: “100% sản phẩm phân phối tại toàn hệ thống đều là hàng chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, đi kèm chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Đặc biệt, cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày cùng mạng lưới trung tâm kỹ thuật rộng khắp chính là điểm tựa vững chắc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn mặt gửi vàng”.

Hiện tại, chiến dịch “Sale thần tốc - Giá giảm sốc” đang được triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống hơn 380 siêu thị MediaMart toàn quốc, kênh thương mại điện tử https://mediamart.vn/ cùng hotline chăm sóc khách hàng 1900 6788. Đây là thời điểm vàng để mọi gia đình nắm bắt cơ hội nâng cấp không gian sống với chi phí tối ưu nhất.