MediaMart giảm tới 50%, mua combo giảm thêm 10% toàn hệ thống

(VTC News) -

Chương trình mở ra cơ hội săn sale hiếm có với hàng loạt sản phẩm điện máy, điện lạnh, gia dụng, laptop và smartphone giảm sốc kịch sàn tới 50%, đi cùng đặc quyền mua combo giảm thêm 10%, trả góp 0% lãi suất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày.

Chiến dịch xả kho chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày vàng với số lượng sản phẩm ưu đãi có hạn. Đây là dịp tri ân đặc biệt giúp các gia đình hiện đại, sinh viên và người đi làm dễ dàng nâng cấp tiện nghi cuộc sống với chi phí tiết kiệm tối đa.

Bên cạnh mức trợ giá trực tiếp chạm đáy, MediaMart tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về dịch vụ hậu mãi khi áp dụng gói tài trợ trả góp 0% lãi suất linh hoạt, miễn phí vận chuyển và lắp đặt siêu tốc trong 4 giờ, đồng thời bảo hành 1 đổi 1 tới 90 ngày giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm.

Gia dụng thông minh xả kho nửa giá - Bếp xinh tiện nghi

Tâm điểm thu hút sự chú ý của các bà nội trợ trong đợt xả kho lần này là các thiết bị gia dụng nhà bếp và chăm sóc gia đình thiết yếu, tất cả đều đồng loạt chạm đáy giảm giá 50%.

Nồi chiên không dầu Roler 6.5 lít RA-3132 dung tích lớn 6.5 lít cùng công nghệ nướng đối lưu giòn ngon, tách dầu mỡ thừa tối ưu, chiếc nồi chiên này dễ dàng nướng gà nguyên con, phục vụ trọn vẹn bữa cơm gia đình đông thành viên giảm 50% giá cực sốc chỉ còn 990.000đ.

Lò vi sóng 20 Lít Roler RM-3133W - Thiết kế tông trắng trang nhã, công suất mạnh mẽ tích hợp các chế độ rã đông siêu tốc và hâm nóng tức thì, hỗ trợ đắc lực cho người bận rộn chuẩn bị bữa ăn nóng sốt giảm 50% giá siêu sốc chỉ còn 1,09 triệu.

Bếp điện từ Coex CI-3370 (tặng kèm nồi lẩu cao cấp) với mặt kính ceramic chịu nhiệt bền bỉ, mâm nhiệt gia nhiệt thần tốc cùng bảng điều khiển cảm ứng thông minh, là lựa chọn lý tưởng cho các bữa tiệc lẩu quây quần tại gia giảm 50% giá cực rẻ chỉ còn 790.000đ; Tủ sấy quần áo Coex CD-6105 giá sốc không tưởng chỉ còn 790.000đ…

Lên đời Smart Tivi 4K màn hình lớn - Bão sale giảm đậm sâu tới 47%

Không gian giải trí gia đình sẽ trở nên đẳng cấp hơn bao giờ hết khi người tiêu dùng có thể sở hữu những chiếc tivi thông minh màn hình lớn từ 55 đến 65 inch với mức giá xả kho chạm đáy.

Google TV Coex 4K UHD 55 inch 55UT7002XG - màn hình tràn viền vô cực 55 inch sắc nét, độ phân giải 4K Ultra HD kết hợp hệ điều hành Google TV thông minh mở ra thế giới phim ảnh và giải trí bất tận chỉ bằng điều khiển giọng nói tiếng Việt giảm sâu 47% giá cực rẻ chỉ còn 7.99 triệu.

Smart Tivi QLED 4K Samsung 55 inch QA55Q6F - công nghệ Quantum Dot tái hiện 100% dải màu chân thực, độ tương phản đỉnh cao cùng thiết kế thanh mảnh AirSlim thời thượng, nâng tầm không gian phòng khách hiện đại, giảm 43% giá xả hàng chỉ còn 10.29 triệu.

TV NANO 4K UHD LG AI 65 inch 65NU855BPSA - kích thước choáng ngợp 65 inch ứng dụng công nghệ màu sắc NanoCell tinh khiết cùng chip xử lý trí tuệ nhân tạo AI thông minh, mang tới trải nghiệm xem bóng đá và phim bom tấn sống động như tại rạp chiếu, giảm 36% giá cực sốc chỉ còn 12.49 triệu...

Tủ lạnh, máy giặt AI Inverter - Trợ giá cực mạnh tới 50%

Đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm tươi ngon và giặt giũ thông minh cho cả gia đình, các sản phẩm điện lạnh tại MediaMart ghi nhận mức giảm giá chưa từng có.

Tủ lạnh Coex Inverter 442 lít Side By Side - thiết kế 2 cánh Side By Side sang trọng với dung tích cực lớn 442 lít, tích hợp công nghệ biến tần Inverter siêu tiết kiệm điện và hệ thống luồng khí lạnh đa chiều giúp rau củ giữ trọn dưỡng chất suốt tuần, giảm nửa giá chỉ còn 9.99 triệu.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 312 lít - thương hiệu Nhật Bản danh tiếng, nổi bật với khả năng vận hành êm ái, ngăn đông mềm tiện lợi không cần rã đông và công nghệ khử mùi kháng khuẩn tiên tiến, giảm 31% giá chỉ còn 6.79 triệu.

Máy giặt lồng ngang AI DD Inverter Coex 10.5kg - động cơ truyền động trực tiếp AI DD tự động cân chỉnh chu trình giặt bảo vệ sợi vải và tiết kiệm điện nước tối ưu, mức giá rẻ chưa từng thấy đối với phân khúc lồng ngang cỡ lớn giá chỉ còn 5.49 triệu.

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10kg giảm 37% giá xả hàng chỉ còn 9.49 triệu, tích hợp công nghệ giặt hơi nước Steam diệt khuẩn 99.9% và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI DD tự cảm biến độ mềm sợi vải, giúp quần áo luôn bền đẹp theo năm tháng…

Thiết bị công nghệ bùng nổ: Laptop học tập - làm việc và smartphone giá xả kho

Hòa cùng không khí mua sắm cao điểm đầu năm học và phục vụ công việc văn phòng cuối năm, kệ hàng công nghệ của MediaMart tung ra loạt deal xả hàng cực “bắt mắt”.

Macbook Neo A18 Pro 13 inch giá xả kho chạm đáy chỉ 18.29 triệu. Laptop Acer Aspire Lite 15 giảm 11% giá chỉ còn 15.99 triệu, cấu hình mượt mà, màn hình lớn 15.6 inch viền mỏng đáp ứng hoàn hảo từ học tập, làm việc đa nhiệm đến giải trí đa phương tiện.

Ngoài ra, Smartphone Samsung Galaxy A17 4G (128GB) - thiết kế trẻ trung, màn hình sắc nét, camera chụp đêm ấn tượng cùng pin lớn bền bỉ suốt ngày dài giảm 20% chỉ còn 5.09 triệu. Samsung Galaxy A07 4G (4GB/128GB) xả hàng trưng bày giá sốc chỉ 2.79 triệu không thể bỏ lỡ dành cho học sinh, phụ huynh tìm kiếm một thiết bị thông minh bền bỉ, pin trâu với chi phí cực kỳ tiết kiệm.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (6GB/128GB) - hiệu năng vượt trội trong tầm giá, màn hình tần số quét cao mượt mà và công nghệ sạc siêu tốc, giảm 17% giá sốc chỉ còn 5.39 triệu...

Cam kết hàng chính hãng, dịch vụ tận tâm và đặt hàng nhanh chóng

Chương trình “7 ngày xả kho giá sập sàn” là cơ hội vàng để người tiêu dùng trên cả nước tiếp cận các sản phẩm điện máy chính hãng với mức chi phí tối ưu nhất. MediaMart cam kết 100% hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ tem mác bảo hành chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Do số lượng sản phẩm xả kho có hạn và chương trình chỉ diễn ra từ nay đến hết ngày 02/10/2026, Quý khách hàng hãy nhanh chân ghé thăm siêu thị MediaMart gần nhất để trực tiếp trải nghiệm và mua sắm, hoặc đặt hàng trực tuyến nhanh chóng qua các kênh mua sắm: https://mediamart.vn/ hoặc chuyên trang https://mediamart.vn/xa-kho-gia-sap-san

Hotline tổng đài tư vấn & bán hàng: 1900 6788 (hỗ trợ 24/7)

Hệ thống cửa hàng: Hơn 380 siêu thị Điện máy MediaMart trải dài trên toàn quốc