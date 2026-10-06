Mừng Giải phóng Thủ đô 10/10, MediaMart tung bão sale thần tốc giảm sốc đến 50%

(VTC News) -

Chương trình mang đến cơ hội mua sắm tân trang nhà cửa, lên đời công nghệ tiết kiệm chưa từng có với hàng ngàn sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng và công nghệ giảm sốc từ 50%, cùng vô vàn quyền lợi trợ giá thiết thực.

Xuyên suốt đợt khuyến mại lần này, khách hàng không chỉ được hưởng mức trợ giá kịch sàn mà còn đón nhận hàng loạt đặc quyền giá trị: Mua 1 tặng 1 tặng phiếu mua hàng đến 10.000.000 đồng; Mua sản phẩm thứ 2 giảm thêm đến 15%; Trợ giá chương trình Đổi cũ lấy mới giảm thêm đến 2.000.000 đồng; Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thủ tục hồ sơ nhanh chóng; Miễn phí vận chuyển và lắp đặt thần tốc, cùng chính sách bảo hành 1 đổi 1 ưu việt trong vòng 90 ngày.

Chương trình “Mừng Giải phóng Thủ đô 10.10 - Sale thần tốc, giá giảm sốc 50%++” tại Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart.

Hình ảnh đỉnh cao, âm thanh sống động: Smart Tivi và Loa kéo giá chạm đáy

Trong không khí lễ hội tại Thủ đô, nhu cầu giải trí, sum họp gia đình tăng cao. MediaMart tung bão giá cực khủng cho các dòng Smart Tivi màn hình lớn từ 55 inch đến 65 inch và hệ thống âm thanh loa kéo, loa thanh công suất mạnh mẽ, giúp người tiêu dùng tận hưởng trọn vẹn những thước phim đặc sắc và chương trình ca nhạc chào mừng ngày lễ.

Tâm điểm nổi bật trong nhóm nghe nhìn mùa lễ năm nay là các mẫu Google Tivi Coex 4K UHD 55 inch 55UT7002XG giảm sâu 47% chỉ còn 7,99 triệu đồng, mang tới không gian giải trí đỉnh cao với độ phân giải siêu nét và hệ điều hành thông minh. Kế tiếp, Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55U8500 Crystal UHD giảm mạnh 48% giá cực sốc chỉ 9,49 triệu đồng.

Đối với những khách hàng mong muốn sở hữu màn hình cỡ lớn cho phòng khách sang trọng, Smart Tivi NANO 4K UHD LG AI 65 inch 65NU855BPSA giảm 36% giá siêu ưu đãi 12,49 triệu đồng…

Loạt Smart Tivi 4K màn hình lớn và loa kéo di động giảm sâu mừng Đại lễ 10/10 tại MediaMart.

Bên cạnh tivi, không gian tiệc tùng gia đình thêm phần bùng nổ nhờ mức giảm ấn tượng cho các dòng loa kéo di động: Loa kéo Acnos CBY15G600 công suất 600W, củ bass 40 kèm 2 micro không dây cao cấp giảm 43% chỉ còn 3,99 triệu đồng; Loa kéo di động Best Ultra V1 600W bass 40 (2 mic) giảm 29% chỉ còn 4,99 triệu đồng…

Tủ lạnh dung tích lớn, máy giặt Inverter trợ giá cực tốt

Nhằm san sẻ công việc nội trợ, giữ trọn độ tươi ngon của nguồn thực phẩm và mang đến sự thảnh thơi tối đa cho mọi tổ ấm gia đình, MediaMart trợ giá cực mạnh cho các dòng Tủ lạnh Side by Side, tủ lạnh nhiều cửa và máy giặt sấy Inverter thế hệ mới.

Đứng đầu danh sách ưu đãi khủng là Tủ lạnh Side by Side Coex Inverter 442 lít giảm kỷ lục 50% chỉ còn 9,99 triệu đồng, giải pháp hoàn hảo cho việc lưu trữ thực phẩm khối lượng lớn. Với các gia đình trẻ, tủ lạnh 2 cửa Toshiba Inverter 312 lít giảm 28% chỉ còn 6,99 triệu đồng, đặc biệt tặng kèm Ấm siêu tốc Coex tiện lợi; phân khúc cao cấp ghi nhận mẫu Tủ lạnh 4 cửa Panasonic 445 lít giảm 18% giá sốc chỉ 15,99 triệu đồng…

Tủ lạnh Side By Side và Máy giặt Inverter thế hệ mới đồng loạt giảm chạm đáy tại MediaMart.

Ở nhóm thiết bị giặt sấy, MediaMart bùng nổ deal hời với Máy giặt lồng ngang Inverter Coex 8.5kg giảm kịch sàn 46% xuống còn 4,89 triệu đồng; Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 12kg giảm 35% còn 10,99 triệu đồng, đáp ứng hoàn hảo khối lượng giặt lớn cho đại gia đình.

Ngoài ra, khách hàng còn có thêm nhiều sự lựa chọn tiện ích như Máy sấy thông hơi Coex 8.5kg giảm 39% chỉ còn 5,99 triệu đồng; Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9kg giảm 31% giá siêu rẻ chỉ 8,79 triệu đồng…

Gia dụng nhà bếp - Tiện nghi đủ đầy: Giá sốc chỉ từ 499.000 đồng

Thời điểm giao mùa thu đông cũng là lúc các gia đình chuẩn bị sắm sửa bình nước nóng, máy lọc nước và các thiết bị nấu nướng tiện ích. Trong chiến dịch “Sale thần tốc mừng Giải phóng Thủ đô”, ngành hàng gia dụng mang tới loạt mức giá rẻ đến ngỡ ngàng.

Gian bếp gia đình thêm phần ấm cúng và tiện nghi với Nồi cơm điện 1 lít Toshiba RC-10JFM(H)VN giảm tới 45% chỉ còn 499.000 đồng; Nồi cơm điện tử 1.8 lít Sharp KS-COM192EV-GY giảm sâu 40% giá chỉ 1,29 triệu đồng; Nồi chiên không dầu điện tử 2 tầng đối lưu 6.5 lít Roler RA-3129AS giảm 43% còn 1,39 triệu đồng;

Lò vi sóng Roler 20 lít RM-3133W và Lò vi sóng Sharp 20 lít R-2040EH-BK đồng loạt giảm 50% chạm đáy chỉ 1,09 triệu đồng; Bếp từ đôi Sunhouse SHB81232-MT giảm sâu 48% chỉ còn 2,99 triệu đồng.

Thiết bị gia dụng giảm sốc mừng Đại lễ 10/10.

Tâm điểm sưởi ấm mùa lạnh là Bình nóng lạnh gián tiếp Ariston Slim3 20L R MT giảm 40% chỉ còn 2,99 triệu đồng,tặng kèm công lắp đặt và bộ dây cấp trị giá 250.000 đồng; Bình nóng lạnh Ariston 15 lít AN15 2.5 FE-MT giảm 26% giá chỉ 1,99 triệu đồng…

Bảo vệ sức khỏe cả gia đình với nguồn nước tinh khiết, Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 10 cấp 2 vòi nóng lạnh KG100HK giảm chạm sàn 50% chỉ còn 3,99 triệu đồng, được tặng toàn bộ công lắp đặt.

Thiết bị công nghệ bùng nổ - Laptop xịn, Smartphone sang trợ giá tối đa

Bên cạnh điện máy và gia dụng, hệ thống MediaMart tiếp tục là điểm hẹn công nghệ lý tưởng phục vụ học tập, làm việc và giải trí với các dòng Laptop hiện đại, Smartphone cao cấp sở hữu mức giảm giá và ưu đãi hấp dẫn.

Loạt Laptop thế hệ mới và Smartphone đẳng cấp trợ giá thần tốc tại hệ thống MediaMart.

Phục vụ tối đa nhu cầu làm việc và sáng tạo, Laptop Asus ExpertBook (Core 3-100U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 15.6 inch FHD) giảm mạnh 21% chỉ còn 15,79 triệu đồng; Siêu phẩm Apple MacBook Neo A18 Pro 13 inch (RAM 8GB, SSD 256GB) giảm ưu đãi chỉ còn 18,29 triệu đồng.

Các lựa chọn cấu hình mạnh mẽ khác gồm có: Laptop Acer Aspire (Core 5-120U) giảm 24% chỉ còn 18,99 triệu đồng; Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 mỏng nhẹ giảm 26% với giá chỉ 18,39 triệu đồng.

Về điện thoại thông minh, MediaMart mang đến deal sốc cho tân binh siêu phẩm Apple iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 14% chỉ còn 33,49 triệu đồng; song song với mẫu smartphone quốc dân Samsung Galaxy A17 4G (A175F, màn hình 6.7 inch, RAM 8GB, ROM 128GB) giảm 18% chỉ còn 5,09 triệu đồng, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% xét duyệt cực nhanh.

Dịch vụ hậu mãi tận tâm, cam kết chất lượng hàng đầu

Không chỉ mang đến những sản phẩm công nghệ - điện máy với giá tốt nhất thị trường trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart luôn kiên định mục tiêu phục vụ tận tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm.

Toàn bộ sản phẩm phân phối trên toàn hệ thống đều là hàng chính hãng 100%, bảo hành chuẩn hãng, hỗ trợ giao hàng và lắp đặt nhanh chóng, đi kèm chính sách 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày mang lại sự an tâm tuyệt đối cho mọi gia đình.

Chiến dịch “Mừng Giải phóng Thủ đô - Sale thần tốc giá giảm sốc” hiện đang diễn ra sôi động trên toàn bộ hệ thống hơn 380 siêu thị MediaMart toàn quốc. Kính mời quý khách hàng ghé thăm trực tiếp siêu thị MediaMart gần nhất để trải nghiệm mua sắm tiện nghi, hoặc đặt hàng trực tuyến nhanh chóng qua website https://mediamart.vn/ cùng tổng đài tư vấn bán hàng 1900 6788 để nhận trọn vẹn ưu đãi mừng Đại lễ.